Kerala DHSE Plus two class 12th Result 2023 OUT: जारी हुआ केरल बोर्ड 12वीं रिजल्ट, यहां से चेक करें नतीजे

Kerala Plus Two Result 2023 (Out) केरल बोर्ड की ओर से कक्षा 12वीं का रिजल्ट आज ऑनलाइन माध्यम से घोषित कर दिया गया है। केरल बोर्ड से 12th बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट की जांच कर सकेंगे।