JNVST 2026: नवोदय विद्यालय कक्षा 9वीं-11वीं एडमिशन के लिए 23 अक्टूबर तक आवेदन की लास्ट डेट एक्सटेंड, यहां करें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। JNVST 2026 क्लास 9 एवं 11वीं में एडमिशन के लिए आवेदन की लास्ट डेट को एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में जो माता-पिता अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिलवाना चाहते हैं और किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे अब 23 अक्टूबर तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन ऑनलाइन माध्यम से नवोदय विद्यालय समिति कीऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर भरा जा सकता है।

निशुल्क भरा जा सकता है फॉर्म सभी छात्रों एवं उनके अविभावकों की जानकारी के लिए बता दें कि लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2026 (कक्षा 9 एवं 11) में फॉर्म भरने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क निर्धारित नहीं है, अर्थात सभी श्रेणी के अभ्यर्थी निशुल्क रूप से फॉर्म भर सकते हैं।

आवेदन की स्टेप्स एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज जिस कक्षा के लिए फॉर्म भरना है उस लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद अभ्यर्थी नए पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

अब इसमें मांगी गई जरूरी डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।

इसके बाद हस्ताक्षर, फोटोग्राफ आदि अपलोड कर दें।

अब आप पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट कर दें।

अंत में अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के सन्दर्भ के लिए सुरक्षित रख लें। JNVST 2026 Class 9 Application Form Link

JNVST 2026 Class 11 Application Form Link फॉर्म भरने के लिए पात्रता एवं मापदंड कक्षा 9 में एडमिशन के लिए छात्र का जन्म 1 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 के बीच हुआ हो। इसके साथ ही छात्र का उसी जनपद का निवासी होना चाहिए जिसमें नवोदय विद्यालय स्थित है। स्टूडेंट का 8वीं कक्षा में अध्ययनरत होना अनिवार्य है। जो छात्र 8वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं वे आवेदन नहीं कर सकते हैं।

कक्षा 11वीं में एडमिशन के लिए छात्र का कक्षा 10वीं में अध्ययनरत होना आवश्यक है और उनका जन्म 1 जून 2009 से 31 जुलाई 2011 के बीच हुआ हो। जो छात्र कक्षा 10वीं पास कर चुके हैं वे आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं।