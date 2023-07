JEECUP Admit Card 2023: 27 जुलाई को जारी होंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के एडमिट कार्ड, परीक्षा 2 Aug से शुरू

JEECUP Admit Card 2023 जारी सूचना के अनुसार 2 अगस्त से 6 अगस्त 2023 के बीच कंडक्ट कराई जाएगी। यह एग्जाम तीन पालियों में होगा। पहली पाली सुबह 8 से 10 बजकर 30 मिनट तक होगा। वहीं सेकेंड शिफ्ट दोपहर 12 बजे 2 बजकर 30 मिनट तक चलेगी। इसके बाद तीसरी शिफ्ट शाम 4 बजे से 6 बजकर 30 मिनट तक चलेगी। परीक्षा की अवधि ढाई घंट की होगी।

JEECUP Admit Card 2023: यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड 27 जुलाई, 2023 को रिलीज किए जाएंगे।

