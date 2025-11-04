Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    JEE Main 2026: कैलकुलेटर बैन, दिमाग ऑन! आवेदन शुरू, NTA ने जारी की गाइडलाइन

    By asish singhEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:44 PM (IST)

    नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2026 के जनवरी सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। परीक्षा में कैलकुलेटर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यह परीक्षा एनआईटी और ट्रिपल आइटी जैसे संस्थानों में प्रवेश के लिए है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर है, और परीक्षा जनवरी 2026 में होगी। विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

    prefferd source google
    Hero Image

    JEE Main 2026 की परीक्षा में कैलकुलेटर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। National Testing Agency (NTA) ने जेईई मेन 2026 के जनवरी सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। परीक्षा में किसी भी तरह का कैलकुलेटर (फिजिकल या ऑनस्क्रीन) की अनुमति नहीं होगी। अब उम्मीदवारों को दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहली परीक्षा जनवरी में

    JEE Main परीक्षा एनआइटी, ट्रिपल आइटी और सीएफटीआइ जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में बीई-बीटेक, बीआर्क और बी.प्लानिंग कोर्सेस में दाखिले के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो सत्रों में होगी। पहली परीक्षा जनवरी 2026 और दूसरी अप्रैल 2026 में

    27 नवंबर तक आवेदन का समय

    एनटीए के नोटिस के अनुसार, जेईई मेन सत्र-1 के लिए आवेदन 27 नवंबर रात 9 बजे तक किए जा सकेंगे। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 27 नवंबर रात 11:50 बजे तक है। परीक्षा शहरों की जानकारी जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में जारी होगी, जबकि एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

    धनबाद में परीक्षा केंद्र

    शहर में जेईई मेन के लिए दो केंद्र निर्धारित किए गए हैं—बीआईटी सिंदरी और केके पॉलिटेक्निक गोविंदपुर। परीक्षा 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच आयोजित होगी। केंद्र, तारीख और शिफ्ट की डिटेल्स एडमिट कार्ड पर दी जाएंगी। परिणाम 12 फरवरी 2026 को घोषित किया जाएगा।

    कैलकुलेटर पर सख्ती

    जेईई मेन के विषय विशेषज्ञ राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एनटीए के हालिया स्पष्टीकरण में परीक्षा के दौरान किसी भी तरह का कैलकुलेटर  (No Calculator in JEE Mains) की अनुमति नहीं होगी। पहले की सूचना पुस्तिका में ऑनस्क्रीन कैलकुलेटर का जिक्र था, लेकिन यह टाइपिंग त्रुटि थी।

    13 भाषाओं में होगी परीक्षा

    जेईई मेन 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, जिनमें अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। फिलहाल केवल जनवरी सत्र के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।

    अप्रैल सत्र के लिए जनवरी से आवेदन

    अप्रैल सत्र के लिए आवेदन जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह से शुरू होंगे। दोनों सत्रों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार एक ही एप्लिकेशन नंबर से शुल्क जमा कर सकेंगे।

    उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर

    उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in और jeemain.nta.nic.in से ही जानकारी लें और फॉर्म भरें। किसी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 उपलब्ध है।