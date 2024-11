JEE Main 2025 Registration: देश के टॉप कॉलेज से करना है बीटेक तो तुरंत भरें जेईई मेन फॉर्म, आज है आखिरी तारीख

जेईई मेन पहले सेशन की परीक्षा का आयोजन जनवरी में किया जाएगा। यह 22 जनवरी 2025 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक कंडक्ट कराई जाएगी। एग्जाम के लिए प्रवेश पत्र परीक्षा से चंद दिन पहले जारी किए जाएंगे। हालांकि एडमिट कार्ड के पहले एग्जाम सिटी स्लिप का लिंक एक्टिव किया जाएगा जिससे कैंडिडेट्स को परीक्षा शहर की जानकरी मिल सके।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन (JEE Main 2025) परीक्षा के लिए आवेदन करने की आज, 22 नवंबर, 2024 को अंतिम तिथि है। देश के टॉप इंजीनियरिंग काॅलेज और संस्थान में दाखिले के इच्छुक कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे फौरन अपना जेईई मेन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर दें, क्योंकि इसके बाद उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। दरअसल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी करके यह स्पष्ट कर दिया था कि परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो इसलिए अभ्यर्थियों के पास आज ही अप्लाई करने का आखिरी मौका है। आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को आधिकारिक वेबसाइट https://jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा करना होगा।

JEE Main Exam Correction Window 2025: इस दिन से ओपन होगी करेक्शन विंडोजेईई मेन एग्जाम के लिए अज आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 26 नवंबर से करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। इस अवधि में, जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि उनके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती है तो वे इसे सुधार कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को इसके लिए 27 नवंबर, 2024 तक का समय दिया गया है।

JEE Main 2025 January Session Exam 2025: जेईई मेन एग्जाम से जुड़ी ये हैं अहम तिथि जेईई मेन परीक्षा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 2025- 22 नवंबर रात 9 बजे तक

जेईई मेन परीक्षा के लिए शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि- 22 नवंबर रात 11.59 बजे तकजेईई मेन एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट- jeemain.nta.nic.inजेईई मेन परीक्षा फॉर्म में सुधार करने के लिए करेक्शन विंडो ओपन होने की तिथि-26 से 27 नवंबर, 2024जेईई मेन सत्र 1 परीक्षा 2025 का आयोजन - 22 से 31 जनवरी, 2025 जेईई मेन सत्र 2 परीक्षा तिथि 2025- 1 अप्रैल से 8 अप्रैल 2025JEE Main 2025 January Session Exam 2025: जेईई मेन एग्जाम फॉर्म भरने के लिए इन डिटेल्स की होगी जरूरत जेईई मेन एग्जाम फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट्स की डिटेल्स, कक्षा 10/जन्म प्रमाण पत्र डिटेल्स, कक्षा 12वीं विवरण, कैटेगरी विवरण, वैध फोटो पहचान पत्र, शहर और पेपर प्राथमिकताएं सहित अन्य जानकारी की आवश्यकता होगी। How to apply for JEE Main 2025 January Session: जेईई मेन जनवरी सेशन के लिए ऐसे करें आवेदन सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाना होगा। अब, होमपेज पर दिख रहे जेईई मेन सत्र 1 पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें। अब अगली विंडो पर संपर्क विवरण और अन्य जानकारी एंटर करें। पंजीकरण फॉर्म भरें। अब तस्वीरें, हस्ताक्षर अपलोड करें। जेईई मेन आवेदन पत्र 2025 जमा करें और पुष्टिकरण पेज को डाउनलोड करें। साथ ही भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट लेकर भविष्य के लिए रख लें।