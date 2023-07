भारत ने 34th International Biology Olympiad 2023 में हासिल किया शीर्ष स्थान, जीते 4 स्वर्ण पदक

34th International Biology Olympiad 2023: 34वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अल ऐन में किया गया। यह कार्यक्रम 3 जुलाई 2023 से शुरू होकर 11 जुलाई 2023 तक संपन्न कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में इस वर्ष भारत सहित 76 देशों ने भाग लिया था और सभी देशों के कुल 293 छात्रों ने भाग लिया था। इस प्रोग्राम में भारत के छात्रों के शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी देशों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने यह स्थान 4 स्वर्ण पदक जीतने के साथ हासिल किया है।

भारत की ओर से 4 छात्रों ने 34th International Biology Olympiad 2023 में स्वर्ण पदक जीते हैं।

For the first time, ALL 4 students representing Team🇮🇳 India won GOLD🥇 medals at the 34th International Biology Olympiad 2023, at Al Ain, UAE from 2-11 July.



293 students from 76 countries participated in the event.



Congratulations to the students and mentors!



Medalist… pic.twitter.com/ITGVd4O0N1