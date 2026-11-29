एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2nd मेरिट लिस्ट (GDS 2nd Merit List 2026) जारी होने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कल यानी 30 नवंबर तक भारतीय डाक की ओर से द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी की जा सकती है। हालांकि, आपको बता दें कि इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों को समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

स्टेट वाइज PDF फॉर्मेट में जारी की जाएगी मेरिट लिस्ट सभी उम्मीदवारों को बता दें कि इंडिया पोस्ट की ओर से मेरिट लिस्ट सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के अनुसार अलग अलग जारी होगी। मेरिट लिस्ट में सफल उम्मीदवारों का सीरियल नंबर, डिवीजन, ऑफिस, पोस्ट आईडी, पोस्ट नाम, पोस्ट कम्युनिटी (वर्ग), रजिस्ट्रेशन नंबर एवं प्राप्त अंक दर्ज होंगे। उम्मीद है कि पिछ्ली बार से इस बार कटऑफ नीचे आ सकता है।