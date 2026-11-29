जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बैंक में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। इंडिया एग्जिम बैंक की ओर से मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) और मैनेजर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं जो निर्धारित अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2026 तक जारी रहेंगे। पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार भर्ती में शामिल होने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट eximbankindia.in पर जाकर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं।

कौन कर सकता है इस भर्ती के लिए अप्लाई इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार ने 60% अंक/ CGPA के साथ ग्रेजुएशन उत्तीर्ण किया हो और साथ ही MBA / PGDBA / PGDBM / MMS/ CA आदि पास किया हो। इसके अलावा अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैनेजर पदों के लिए आयु 24 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग को ऊपरी उम्र में नियम के अनुसार छूट मिलेगी। उम्र की गणना 01 नवंबर 2026 के अनुसार की जाएगी।

एप्लीकेशन फीस एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस जमा करना अनिवार्य होगा। इस भर्ती में आवेदन पत्र भरने के साथ जनरल, ओबीसी वर्ग के लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपये वहीं एससी/ एसटी/ ईडब्ल्यूएस/ पीडब्ल्यूबीडी वर्ग को शुल्क के रूप में 100 रुपये निर्धारित है। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।