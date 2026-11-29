जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे की सरकारी नौकरी है और उसमें चयन बिना परीक्षा और इंटरव्यू के हो तो कौन नहीं पाना चाहेगा। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC), नॉर्दर्न रेलवे की ओर से अप्रेंटिसशिप के 4651 पदों पर ऐसी ही भर्ती निकाली गई है। रिक्त पदों पर आवेदन के लिए लास्ट डेट 11 दिसंबर 2026 निर्धारित है। ऐसे में अगर आप भी रेलवे में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

केवल 10th-ITI पास होना जरूरी इस भर्ती में भाग लेने के लिए केवल मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं उत्तीर्ण और आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। दसवीं और आईटीआई के अलावा और किसी भी बड़ी डिग्री/ डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही न्यूनतम 15 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऊपरी आयु में रेलवे के नियमनुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 11 दिसंबर 2026 के अनुसार की जाएगी।