ICSE & ISC Result 2023: आज जारी होगा ICSE और ISC का रिजल्ट, इन वेबसाइट्स पर कर सकेंगे चेक

नई दिल्ली, एजेंसी। ICSE (कक्षा 10वीं) और ISC (कक्षा 12वीं) के नतीजे आज दोपहर 3 बजे घोषित किए जाएंगे। इस लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि ये रिजल्ट CISCE की आधिकारिक वेबसाइट cisce.org और results.cisce.org पर चेक किए जा सकेंगे। ICSE 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से 29 मार्च 2023 तक और ISC 12वीं की परीक्षा 13 फरवरी से 31 मार्च 2023 के बीच हुई थी।

ICSE (Class 10th) and ISC (Class 12th) results will be declared today at 3 pm. pic.twitter.com/mq6KRjrwMU