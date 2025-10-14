ICAR Counselling 2025: यूजी, पीजी और पीएचडी कोर्स में दाखिले के लिए काउंसलिंग आज से शुरू, यहां देखें पूरा शेड्यूल
यूजी, पीजी और पीए़चडी कोर्स में दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया आज यानी 14 अक्टूबर दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगी। जो उम्मीदवार यूजी, पीजी या पीएचडी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, वे आज से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।आईसीएआर की ओर से काउंलिंग चार राउंड में की जाएगी। इसके साथ ही एक मॉप-अप और फाइनल राउंड भी आयोजित कराया जाएगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की ओर से यूजी, पीजी और पीएचडी शैक्षणिक सत्र 2025-26 पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए ICAR UG counselling 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार स्नातक, स्नातकोत्तर या पीएचडी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, वे अब काउंसिंग के लिए आज यानी 14 अक्टूबर दोपहर 2 बजे से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को 17 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग और दस्तावेज जमा करने का मौका दिया जाएगा।
चार राउंड में होगी काउंसलिंग
आईसीएआर की ओर से काउंसलिंग चार चरणों में पूरी की जाएगी। इसके साथ ही आईसीएआर की ओर से मॉप-अप और फाइनल राउंड भी आयोजित कराया जाएगा। जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 08 नवंबर से शुरू होंगे और उम्मीदवार 14 नवबंर, 2025 तक दाखिले की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
पहले राउंड का शेड्यूल
- सीट अलॉटमेंट, दस्तावेज दोबारा जमा करना, सीट स्वीकार करने की फीस, प्रोविजनल एडमिशन लेटर- 21 अक्टूबर, 2025, शाम 5 बजे।
- यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन करने की अंतिम तिथि- 23 अक्टूबर, रात 11.50 बजे।
- उम्मीदवारों द्वारा दोबारा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि -24 अक्टूबर, दोपहर 12 बजे।
- यूनिवर्सिटी द्वारा दोबारा जमा किए दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि- 24 अक्टूबर, शाम 6 बजे।
- उम्मीदवारों द्वारा सीट स्वीकार करने के लिए फीस जमा करने की अंतिम तिथि- 24 अक्टूबर, रात 11.50 बजे।
यह भी पढ़ें: School Holiday: यूपी, बिहार, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में दिवाली, छठ पर इन डेट्स में बंद रहेंगे स्कूल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।