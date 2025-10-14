ICAR Counselling 2025: यूजी, पीजी और पीएचडी कोर्स में दाखिले के लिए काउंसलिंग आज से शुरू, यहां देखें पूरा शेड्यूल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की ओर से यूजी, पीजी और पीएचडी शैक्षणिक सत्र 2025-26 पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए ICAR UG counselling 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार स्नातक, स्नातकोत्तर या पीएचडी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, वे अब काउंसिंग के लिए आज यानी 14 अक्टूबर दोपहर 2 बजे से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को 17 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग और दस्तावेज जमा करने का मौका दिया जाएगा।