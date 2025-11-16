IBPS RRB Admit card 2025: आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 प्रीलिम एडमिट कार्ड जारी, यहां दिए लिंक से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सेलेक्शन (IBPS) की ओर से IBPS RRB 14 ऑफिसर स्केल 1 के लिए प्रीलिम एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आईबीपीएस आरआरबी कॉल लेटर लिंक ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर उपलब्ध करवाया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार तुरंत ही वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

एग्जाम पैटर्न

आईबीपीएस की ओर से ऑफिसर स्केल 1 प्री एग्जामिनेशन में अभ्यर्थियों से कुल 80 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र में दो खंड होंगे। पहले भाग में रीजनिंग विषय से 40 प्रश्न पूछे जायेंगे वहीं भाग 2 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विषय से 40 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 45 मिनट का समय दिया जायेगा।

जो अभ्यर्थी प्रीलिम एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करके सफलता प्राप्त करेंगे वे मुख्य परीक्षा में भाग लें पाएंगे। मेंस एग्जाम दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच आयोजित किया जायेगा। आपको बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से 13271 पदों पर होंगी नियुक्तियां की जाएंगी।