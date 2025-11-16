IBPS RRB Admit card 2025: आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 प्रीलिम एडमिट कार्ड जारी, यहां दिए लिंक से करें डाउनलोड
आईबीपीएस की ओर से आरआरबी 14th प्रीलिम एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आवेदनकर्ता प्रवेश पत्र तुरंत ही वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए लिंक 23 नवंबर तक एक्टिवेट रहेगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सेलेक्शन (IBPS) की ओर से IBPS RRB 14 ऑफिसर स्केल 1 के लिए प्रीलिम एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आईबीपीएस आरआरबी कॉल लेटर लिंक ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर उपलब्ध करवाया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार तुरंत ही वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।
इन स्टेप्स को फॉलो कर स्वयं डाउनलोड करें प्रवेश पत्र
उम्मीदवार एडमिट कार्ड स्वयं ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए नीचे एडमिट कार्ड का लिंक एवं स्टेप्स दी जा रही हैं-
- आईबीपीएस आरआरबी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको ऑफिसर स्केल 1 Call Letter for Online Preliminary Examination लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपको अगले पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एवं दिया गया कोड भरकर लॉग इन बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।
एग्जाम पैटर्न
आईबीपीएस की ओर से ऑफिसर स्केल 1 प्री एग्जामिनेशन में अभ्यर्थियों से कुल 80 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र में दो खंड होंगे। पहले भाग में रीजनिंग विषय से 40 प्रश्न पूछे जायेंगे वहीं भाग 2 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विषय से 40 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 45 मिनट का समय दिया जायेगा।
जो अभ्यर्थी प्रीलिम एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करके सफलता प्राप्त करेंगे वे मुख्य परीक्षा में भाग लें पाएंगे। मेंस एग्जाम दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच आयोजित किया जायेगा। आपको बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से 13271 पदों पर होंगी नियुक्तियां की जाएंगी।
