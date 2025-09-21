IBPS PO Prelims Result 2025: आईबीपीएस पीओ रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद, स्कोरकार्ड ibps.in पर कर सकेंगे डाउनलोड
आईबीपीएस की ओर से पीओ प्रीलिम एग्जाम का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर की जाएगी। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल रहेंगे वे मुख्य एग्जाम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। मेंस एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती प्रीलिम एग्जाम का आयोजन 17, 23 एवं 24 अगस्त 2025 को करवाया गया था। इस एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए अब महत्वपूर्ण अपडेट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सप्ताह में आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा नतीजे जारी किये जा सकते हैं।
सभी परीक्षार्थियों का रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जारी किया जायेगा जहां से वे लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे चेक कर सकेंगे और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
मुख्य परीक्षा के लिए तैयारियां कर दें तेज
आईबीपीएस की ओर से जारी किये गए कैलेंडर के मुताबिक इस भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को करवाया जाना है। ऐसे में अभ्यर्थी अभी से इस एग्जाम की तैयारी तेज कर दें।
ध्यान रखें कि मुख्य परीक्षा में केवल वे ही उम्मीदवार भाग लेने के लिए पात्र होंगे जो प्रीलिम एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करके सफलता प्राप्त करेंगे।
प्रीलिम स्कोरकार्ड कैसे कर सकेंगे डाउनलोड
- आईबीपीएस पीओ प्रीलिम रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर रीसेंट अपडेट्स में रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको नए पेज पर रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर एवं पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही डाउनलोड भी कर सकेंगे।
मुख्य परीक्षा पैटर्न में हुआ है बदलाव
इस भर्ती में भाग लेने रहे उम्मीदवारों को बता दें कि इस बार आईबीपीएस की ओर से प्रीलिम एग्जाम के अलावा इसकी मुख्य परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। नए पैटर्न के मुताबिक आईबीपीएस पीओ की मुख्य परीक्षा में पहले कुल 155 सवाल पूछे जाते थे जिसमें अब कटौती की गई है। अब से इस परीक्षा में 145 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए पहले 180 मिनट दिए जाते थे लेकिन अब केवल 160 मिनट में प्रश्न पत्र हल करना होगा।
इस भर्ती के माध्यम से आईबीपीएस की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर/ मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल 5208 पदों नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
