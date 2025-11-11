Language
    HBSE Date Sheet 2026: हरियाणा बोर्ड 10th 12th टाइम टेबल जल्द हो सकता है जारी, इस डेट तक रजिस्ट्रेशन करने का मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:13 PM (IST)

    बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की ओर से जल्द ही Haryana Board 10th 12th Time Table 2026 जारी किया जा सकता है। अनुमान के मुताबिक प्रैक्टिकल एग्जाम फरवरी में वहीं थ्योरी एग्जाम का आयोजन फरवरी से अप्रैल माह तक करवाया जा सकता है।

    Haryana Board 10th and 12th time table जल्द आने की उम्मीद।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में वर्ष 2025-26 बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी होना स्टार्ट हो गया है। यूपी, सीबीएसई सहित अन्य ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। अब हरियाणा बोर्ड से 10वीं एवं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रों को HBSE 10th 12th Date Sheet 2026 जारी होने का इंतजार है। आपको बता दें कि जल्द ही हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड (BSEH) की ओर से दोनों ही कक्षाओं का टाइम टेबल जारी किया जा सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी बोर्ड परीक्षाएं

    हरियाणा बोर्ड की ओर से दोनों ही कक्षाओं के लिए बोर्ड एग्जाम का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जाता है। ज्यादातर विषयों के लिए परीक्षा दोपहर 12:30 से शुरू की जाती है। कुछ विषयों के लिए टाइमिंग 3 बजे तक रहती है वहीं कुछ विषयों के पेपर्स के लिए टाइमिंग 3:30 बजे तक रहेगी।

    फरवरी से स्टार्ट हो सकती है परीक्षाएं

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा बोर्ड 2026 बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन फरवरी से अप्रैल माह में करवाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक प्रैक्टिकल एग्जाम 1 से 17 फरवरी 2026 तक हो सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम 20 फरवरी से 4 अप्रैल 2026 तक आयोजित होने की संभावना है। हालांकि, अभी तक बोर्ड की ऑफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। बोर्ड की ओर से आधिकारिक टाइम टेबल आते ही अपडेट कर दिया जायेगा।

    बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट

    हरियाणा बोर्ड की ओर से दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। छात्रों को बता दें कि एग्जाम में भाग लेने के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है। स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि वे स्वयं रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। सभी छात्र अपने स्कूल प्रिंसिपल/ स्कूल प्रधान से संपर्क करके बोर्ड एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के लिए तिथियां निम्नलिखित हैं-

    • आवेदन की तिथि (बिना लेट फीस): 6 से 25 नवंबर 2025
    • 100 रुयये विलंब फीस के साथ आवेदन की तिथि: 26 नवंबर से 02 दिसंबर 2025
    • 300 रुयये विलंब फीस के साथ रजिस्ट्रेशन की तिथि: 03 दिसंबर से 09 दिसंबर 2025
    • 1000 रुपये विलंब फीस के साथ आवेदन की तिथि: 10 से 16 दिसंबर 2025

