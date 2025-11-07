Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    HBSE Board Exam 2026: हरियाणा बोर्ड कक्षा दसवीं और बारहवीं परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, यहां देखें रजिस्ट्रेशन करने के आसान स्टेप्स

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:40 AM (IST)

    हरियाणा बोर्ड कक्षा दसवीं और बारहवीं परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 06 नवंबर से शुरू हो गई है। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर 25 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    HBSE Board Exam 2025: बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड (BSEH) की ओर से कक्षा दसवीं व बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए 06 नवंबर से रजिस्ट्रेशन विंडो को एक्टिव कर दिया गया है। जो उम्मीदवार कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। छात्र बोर्ड परीक्षाओं के लिए 25 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही 26 नवंबर से 02 दिसंबर के बीच विलंब शुल्क सहित फीस का भुगतान किया जा सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     यहां दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें नोटिस

    hariyana board news

     

     

     

     

    ऐसे करें बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन

    हरियाणा बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छात्र यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

    • रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर HBSE Board Exam 2026 Registration लिंक पर क्लिक करें।
    • रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करने के बाद यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।
    • इसके बाद एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें।
    • अंत में फॉर्म भरने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
    new 10th

     

    एप्लीकेशन फीस

    कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए छात्र को 850 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा करना होगा। इसके अलावा, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए माईग्रेन फीस 50 रुपये, प्रायोगिक परीक्षा शुल्क 100 रुपये और कुल परीक्षा शुल्क 1000 रुपये निर्धारित है। साथ ही कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये, माईग्रेन फीस 100 रुपये, प्रायोगिक परीक्षा शुल्क 100 रुपये और कुल परीक्षा शुल्क 1200 रुपये निर्धारित है।


    विलंब फीस के साथ रजिस्ट्रेशन करने की तिथि

    छात्र विलंब फीस के साथ भी बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 26 नवंबर से 02 दिसंबर के बीच रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्र को 100 रुयये विलंब फीस, 03 दिसंबर से 09 दिसंबर के बीच रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्र को 300 रुयये विलंब फीस और 12 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्र को 1000 रुपये विलंब फीस का भुगतान करना होगा।

     यह भी पढ़ें: UP Board 10th Exam 2026 Date Sheet: यूपी बोर्ड कक्षा दसवीं का टाइम टेबल जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा