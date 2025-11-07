HBSE Board Exam 2026: हरियाणा बोर्ड कक्षा दसवीं और बारहवीं परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, यहां देखें रजिस्ट्रेशन करने के आसान स्टेप्स

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड (BSEH) की ओर से कक्षा दसवीं व बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए 06 नवंबर से रजिस्ट्रेशन विंडो को एक्टिव कर दिया गया है। जो उम्मीदवार कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। छात्र बोर्ड परीक्षाओं के लिए 25 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही 26 नवंबर से 02 दिसंबर के बीच विलंब शुल्क सहित फीस का भुगतान किया जा सकता है।