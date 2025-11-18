Language
    GATE Exam Date 2026: गेट परीक्षा का एग्जाम शेड्यूल जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:53 PM (IST)

    आईआईटी गुवाहाटी की ओर से GATE 2026 परीक्षा के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। परीक्षा का आयोजन 07 फरवरी से लेकर 15 फरवरी, 2026 के बीच किया जाएगा। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी।

    GATE Exam Date 2026: यहां देखें एग्जाम पैटर्न।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: गेट 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी की ओर से ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने GATE 2026 की परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, अब वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम डेट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। गेट परीक्षा 07 फरवरी से लेकर 15 फरवरी, 2026 के बीच अलग-अलग पालियों में आयोजित कराई जाएगी।

    इस दिन होगी परीक्षा

    आईआईटी गुवाहाटी की ओर से GATE 2026 की परीक्षा 07, 08, 14 और 15 फरवरी, 2026 को दो पाली में आयोजित कराई जाएगी। पहली पाली सुबह 9.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक और दूसरी पाली 2.30 बजे से लेकर शाम 5.30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

