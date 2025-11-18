GATE Exam Date 2026: गेट परीक्षा का एग्जाम शेड्यूल जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: गेट 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी की ओर से ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने GATE 2026 की परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, अब वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम डेट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। गेट परीक्षा 07 फरवरी से लेकर 15 फरवरी, 2026 के बीच अलग-अलग पालियों में आयोजित कराई जाएगी।