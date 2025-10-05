Language
    GATE 2026 Registration: गेट एग्जाम के लिए बिना लेट फीस कल तक आवेदन का मौका, तुरंत कर लें अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:06 PM (IST)

    गेट 2026 आवेदन पत्र भरने की लास्ट डेट 6 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो छात्र अतिरिक्त शुल्क से बचना चाहते हैं वे बिना देरी करते हुए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। कल के बाद फॉर्म भरने पर स्टूडेंट्स को 500 रुपये अतिरिक्त जमा करना होगा। लेट फीस के साथ 7 से 9 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जा सकेगा।

    GATE 2026 के लिए यहां से करें अप्लाई।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) में शामिल होने के की सोच रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। आईआईटी गुवाहाटी की ओर से गेट 2026 आवेदन पत्र भरने की लास्ट डेट 6 अक्टूबर (बिना लेट फीस) निर्धारित की गई है। ऐसे में जो स्टूडेंट्स अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। कल के बाद आवेदन पत्र भरने पर लेट फीस का भुगतान करना होगा।

    लेट फीस के साथ इन डेट्स में रहेगा फॉर्म भरने का मौका

    जो छात्र कल तक फॉर्म भरने से चूक जाते हैं वे लेट फीस के साथ 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म भर सकेंगे। लेट फीस के साथ आवेदन करने पर सामान्य वर्ग को 2500 रुपये एवं एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूडी वर्ग को 1500 रुपये का भुगतान करना होगा।

    बिना लेट फीस के साथ आवेदन करने पर अन्य सभी वर्ग के छात्रों को केवल 2000 रुपये एवं एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूडी वर्ग को 1000 रुपये फीस जमा करनी होगी। ऐसे में विलम्ब शुल्क से बचने के लिए छात्र कल तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

    स्वयं भर सकते हैं फॉर्म

    गेट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म स्वयं ही ऑनलाइन माध्यम से भरा जा सकता है। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स यहां दी जा रही हैं-

    • गेट एप्लीकेशन फॉर्म 2026 भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर "एप्लीकेशन पोर्टल" पर क्लिक करें।
    • इसके बाद पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करें।
    • निर्धारित फीस जमा करनी होगी।
    • अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

    GATE 2026 Registration Form Link

    आवेदन करने के लिए योग्यता एवं मापदंड

    इस प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए छात्र स्नातक डिग्री कार्यक्रम के तीसरे या उच्चतर वर्ष में अध्ययन कर रहा हो या जिन्होंने इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी/ वास्तुकला/ विज्ञान/ वाणिज्य/ कला/ मानविकी में कोई भी सरकारी डिग्री प्राप्त कर ली है वे इस एग्जाम में भाग लेने के लिए पात्र हैं। गेट 2026 एग्जाम का आयोजन 7, 8, 14 एवं 15 फरवरी 2026 को करवाया जायेगा।

