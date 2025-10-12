GATE 2026: गेट एग्जाम के लिए तुरंत कर लें अप्लाई, लेट फीस के साथ कल है फॉर्म भरने की लास्ट डेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आईआईटी गुवाहाटी की ओर से ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) के लिए आवेदन की लास्ट डेट (लेट फीस के साथ) 13 अक्टूबर तक एक्सटेंड की गई है। ऐसे में जो छात्र इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद कर दी जाएगी।

500 रुपये लगेगी लेट फीस गेट एग्जाम के लिए आवेदन करने पर अब अभ्यर्थियों को 500 रुपये लेट फीस का भुगतान करना होगा। ऐसे में सामान्य वर्ग को 2500 रुपये एवं एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूडी वर्ग को 1500 रुपये फीस जमा करनी होगी। फीस भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

कैसे कर सकते हैं अप्लाई? गेट एग्जाम में शामिल होने के लिए छात्र केवल ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आप यहां दी जा रही स्टेप्स को फॉलो करके स्वयं ही आवेदन कर सकते हैं।

गेट 2026 आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर "एप्लीकेशन पोर्टल" पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा।

रजिस्ट्रेशन होने के बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर सकते हैं।

इसके बाद कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस जमा करनी होगी।

अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें। GATE 2026 Registration Form Link अगले वर्ष फरवरी माह में आयोजित होगी परीक्षा आईआईटी गुवाहाटी की ओर से गेट 2026 एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए परीक्षा 7, 8, 14 एवं 15 फरवरी 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। रिजल्ट की घोषणा 19 मार्च 2025 को की जाएगी।