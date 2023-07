शहर एवं गांव के नाम में क्यों जुड़ा होता है 'पुर', यहां से जानें रोचक तथ्य

Explainer भारत के अलावा अफगानिस्तान और ईरान में शहर एवं गांवों के नाम के अंत में पुर जोड़ा जाता है। क्या आपको पता है कि पुर शब्द आखिर नामों के अंत में क्यों जोड़ा जाता है। इससे जुड़ा हुआ क्या इतिहास है। अगर नहीं तो यह लेख आपके लिए उपयोगी है। आप यहां से पुर शब्द के इस्तेमाल और इसके पीछे के इतिहास की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

शहर एवं गांव के नाम में क्यों जोड़ा जाता है 'पुर', यहां से प्राप्त करें पूरी जानकारी।

Your browser does not support the audio element.

Edited By: Amit Yadav