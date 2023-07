Ethical Hacking: एथिकल हैकिंग में बनाएं करियर, मिलेगी अच्छी सैलरी और खूब होगा नाम

Ethical Hacking एक एथिकल हैकर को नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी फील्ड में मजबूत होना चाहिए जिन्हें सबसे महत्वपूर्ण स्किल माना जाता है। इसके अलावाfirewalls penetration क्रिप्टोग्राफी वीपीएन जैसे नेटवर्क सहित अन्य की नॉलेज को विभिन्न सुरक्षा खतरों से निपटने में मदद करेगा। इस फील्ड में आगे बढ़ने वाले युवाओं के लिए एक सख्त हिदायत जाती है कि वे अपना धैर्य कभी न खोएं।

Ethical Hacking: एथिकल करियर में बनाएं करियर, मिलेगी बढ़िया सैलरी

Your browser does not support the audio element.