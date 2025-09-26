Education news: पीयू का स्थापना दिवस आठ को, 35 स्नातक टापर्स को मिलेगा गोल्ड मेडल

पटना विश्वविद्यालय का 109वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर स्नातक पाठ्यक्रम के 35 टापरों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा जिनमें 21 छात्राएं और 14 छात्र शामिल हैं। दुर्गा पूजा की छुट्टी के कारण इस बार स्थापना दिवस 1 अक्टूबर की बजाय 8 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, पटना। पटना विश्वविद्यालय का 109 वां स्थापना दिवस आठ अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे इस पर विचार किया जा रहा है। विधिवत विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस एक अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार एक अक्टूबर को विश्वविद्यालय में दुर्गा पूजा की छुट्टी है। इसलिए अब यह समारोह आठ अक्टूबर को मनाने का निर्णय लिया गया है।

विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर स्नातक पाठ्यक्रम के 35 टापर को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 21 छात्राएं और 14 छात्र शामिल हैं। अकेले 16 छात्राएं मगध महिला कालेज की हैं। सूची में शामिल विद्यार्थी को विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा।

तैयारी पूरी सम्मानित होने वाले सूची में शामिल टापर विद्यार्थी नाम विषय कॉलेज स्वेता कुमारी हिंदी, मगध महिला कॉलेज अमिशा चंद्रा अंग्रेजी, मगध महिला कॉलेज अभिलाशा कुमारी दर्शनशास्त्र, मगध महिला कॉलेज निशा सिंह संगीत, मगध महिला कॉलेज नूपुर सिन्हा इतिहास, मगध महिला कॉलेज अमीशा कुमारी सिंह समाज शास्त्र, मगध महिला कॉलेज साधना राजनीति विज्ञान, मगध महिला कॉलेज स्नेहा भारती गृह विज्ञान, मगध महिला कॉलेज साक्षी गुप्ता गणित, मगध महिला कॉलेज गुल अफशां आरा भौतिक विज्ञान, मगध महिला कॉलेज एशवर्या रसायन शास्त्र, मगध महिला कॉलेज रासकी जहां वनस्पति विज्ञान, मगध महिला कॉलेज आयुषी रावत जूलॉजी, मगध महिला कॉलेज अदिती कुमारी बीसीए को मिलेगा