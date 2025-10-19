Language
    Diwali Wishes 2025: शायरी एवं 1 लाइनर्स मैसेजेस से अपनों को दिवाली करें विश, हर कोई होगा खुश

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 10:00 AM (IST)

    देशभर में दिवाली पर लोग एक दूसरे को मैसेजेस से शुभकामनायें भेजते हैं। आप इस पेज से बेहतरीन शायरी एवं वन लाइनर्स सन्देश भेजकर अपनों को विश कर सकते हैं।

    Diwali Wishes 2025

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में दिवाली का त्योहार बड़े ही धूम-धाम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। दिवाली समाज में एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जैसे दीपक अंधकार को प्रकाश में बदलता है, उसी तरह हमें जीवन से अज्ञानता, बुराई और अंधकार को दूर करके सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए। 

    आज के इस डिजिटल युग में सभी एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। आपके लिए हम यहां कुछ बेहतरीन शायरी एवं 1 लाइनर्स दिवाली के शुभकामना मैसेजेस प्रदान कर रहे हैं। इन्हें आप अपनों को फॉरवर्ड करके दिवाली विश कर सकते हैं। 

    दिवाली पर 20 शायरी विशेज  

    • खुशियां मनाओ,
    • हर गम को दिल से मिटाओ,
    • आज आओ मिलकर ये प्रण लो,
    • दिल से दिल के दीप जलाओ।
    • Happy Diwali.

    लक्ष्मी जी बसे आपके घर में,

    सुख-समृद्धि मिले जीवन भर में,

    दुख-दर्द सब भूल जाएं आप,

    खुशियां छा जाए हर पहर में।

    दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। 


    • दीयों की रौशनी से घर जगमगाए,
    • हर कोना खुशियों से भर जाए,
    • आपको और आपके परिवार को,
    • शुभ दिवाली का दिल से संदेश आए।
    • Happy Deepawali..
    • खुशियों से भरी हो तिजोरी,
    • कम न हो जीवन में कोई जरूरी,
    • मां लक्ष्मी की कृपा सदा रहे,
    • हर दीप तुम्हें दे नई रोशनी।
    • हैप्पी दिवाली, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। 

    सजाओ घर को दीपों से प्यारे,

    महक उठे दिल सपनों के सहारे,

    आओ मनाएं यह दिवाली अनोखी,

    जगमग हों दुनिया तुम्हारे इशारे।

    हैप्पी दिवाली। 


    • लक्ष्मी मां का आशीर्वाद मिले,
    • गणेश जी हर संकट हरें,
    • दीपों की ये रोशनी आपको दे,
    • हर खुशी जो मन चाहे।
    • आपको व आपके परिवार को हैप्पी दिवाली। 

    • धन की वर्षा हो निरंतर,
    • जीवन हो प्रकाशमय अपार,
    • मिले हर दुआ का असर,
    • शुभकामनाएं हों बारंबार।
    • आपको व आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। 

    दीपावली आए, खुशियां लाए,

    सबको हंसी के गीत सुनाए,

    कहीं भी अंधेरा ना रहे,

    हर दिल में रोशनी बस जाए।

    हैप्पी दिवाली। 


    • जगमग दीपों से सजा संसार,
    • आए खुशियों का त्योहार,
    • मां लक्ष्मी का करें आह्वान,
    • सफल हो आपके हर काम।
    • दिवाली की हार्दिक शुभकामनायें। 

    • दीपों की रोशनी से चमक उठे संसार,
    • हर दिल में बसे खुशियों का प्यार,
    • मीठी बातों से करिए आगाज,
    • मुबारक हो आपको दीपों का त्योहार।
    • Happy Deepawali.

    दिवाली आई खुशियां लायी,

    मिठाइयां और हंसी की रेखा लाई,

    हर मन में उमंग जगाई,

    शुभ दीपावली की बधाई!


    • अंधेरों में उजालों का पैगाम लाए,
    • हर दिल में नया अरमान लाए,
    • खुशियों की सौगात संग लाए,
    • यह दिवाली आपके लिए नई सुबह लाए।

    • दीप जलें, द्वार सजे,
    • मन में प्रेम के भाव खिले,
    • हर दिन नए सपने मिलें,
    • दिवाली पे यही दुआ मिले।

    कम हो जीवन का हर अंधेरा,

    हर ओर फैले उजाला घनेरा,

    सुख-दुख में भी हो मुस्कान,

    ऐसी हो आपकी ये दिवाली महान।


    • गुल ने गुलशन से सलाम कहा,
    • सितारों ने आसमान से नाम कहा,
    • मुबारक हो आपको ये दिवाली,
    • दिल से हमने पैगाम कहा।

    हर क्षण सुख से भरा हो जीवन,

    हर दिन बने नया अभिनंदन,

    हर रात में दीपों का सजन,

    आपको मिले दिवाली का चमन।

     

    • दुआ है मेरी रब से आज की,
    • हर गम तुम्हें भूल जाएं,
    • खुशियों की बरसात हो हर पल,
    • दीपावली तेरे घर सजाए।

    मिठाइयों की महक और रंगोली का साज,

    दीपों की झिलमिलाहट और खुशियों का राज,

    आपको मिलें हर वो पल जो खास,

    शुभ दिवाली में हो मिठास।


    • रात अंधेरी हो न कभी,
    • दिल उदास हो न कभी,
    • आपके जीवन में रोशनी हो सदा,
    • ऐसी शुभकामना है मेरी सदा।

    दीयों की महफिल सजी रहे,

    हर चेहरा हंसी से खिला रहे,

    आपके जीवन में सदा उजाला रहे,

    हैप्पी दिवाली का पैगाम यही कहे।

    दिवाली पर 1 लाइनर्स शुभकामनाएं

    1. दीपों की रोशनी से आपका जीवन जगमगाता रहे। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार।
    2. सुख, शांति और समृद्धि आपके जीवन में बनी रहे। इस दिवाली खुशियां हर ओर फैलें।
    3. आपका घर प्यार और रोशनी से सजा रहे। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे।
    4. हंसी, खुशी, मिठास और उमंग से भरी दिवाली शुभ हो। आपके जीवन में रंगोली सी खुशियां आएं।
    5. दीपावली आपके जीवन में नई आशा जगाए। धन, प्यार और स्वास्थ्य से सराबोर रहे परिवार।
    6. हर रात उजियारी और हर सुबह नई उम्मीद लाए। सफलताओं की रोशनी से भर उठे आपका जीवन। शुभ दीपावली! 
    7. नया साल खुशियों से भरपूर हो। हर दिल में प्रेम, हर घर में खुशहाली रहे। यह दिवाली आपके लिए ढेर सारा सुख लाए।
    8. दीपों की जगमाती रेखा आपके जीवन को रोशन करे। जीवन से अंधेरा दूर हो, इस दिवाली तुम्हारा हर दिन खास हो। 
    9. लक्ष्मी और गणेश जी आपके जीवन को खुशियों से भर दें।
    10. पटाखों की चमक आपके सपनों को रोशन करे। सभी को दिवाली की मंगलमय शुभकामनाएं। 