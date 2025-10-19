Diwali Wishes 2025: शायरी एवं 1 लाइनर्स मैसेजेस से अपनों को दिवाली करें विश, हर कोई होगा खुश

मन में प्रेम के भाव खिले,

ऐसी हो आपकी ये दिवाली महान।

कम हो जीवन का हर अंधेरा,

सितारों ने आसमान से नाम कहा,

हर रात में दीपों का सजन,

हर क्षण सुख से भरा हो जीवन,

खुशियों की बरसात हो हर पल,

दुआ है मेरी रब से आज की,

आपको मिलें हर वो पल जो खास,

दीपों की झिलमिलाहट और खुशियों का राज,

मिठाइयों की महक और रंगोली का साज,

आपके जीवन में रोशनी हो सदा,

हैप्पी दिवाली का पैगाम यही कहे।

आपके जीवन में सदा उजाला रहे,

हर चेहरा हंसी से खिला रहे,

दीपों की रोशनी से आपका जीवन जगमगाता रहे। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार।

सुख, शांति और समृद्धि आपके जीवन में बनी रहे। इस दिवाली खुशियां हर ओर फैलें।

आपका घर प्यार और रोशनी से सजा रहे। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे।

हंसी, खुशी, मिठास और उमंग से भरी दिवाली शुभ हो। आपके जीवन में रंगोली सी खुशियां आएं।

दीपावली आपके जीवन में नई आशा जगाए। धन, प्यार और स्वास्थ्य से सराबोर रहे परिवार।

हर रात उजियारी और हर सुबह नई उम्मीद लाए। सफलताओं की रोशनी से भर उठे आपका जीवन। शुभ दीपावली!

नया साल खुशियों से भरपूर हो। हर दिल में प्रेम, हर घर में खुशहाली रहे। यह दिवाली आपके लिए ढेर सारा सुख लाए।

दीपों की जगमाती रेखा आपके जीवन को रोशन करे। जीवन से अंधेरा दूर हो, इस दिवाली तुम्हारा हर दिन खास हो।

लक्ष्मी और गणेश जी आपके जीवन को खुशियों से भर दें।