Delhi School Admissions 2026: दिल्ली स्कूल नर्सरी, केजी व कक्षा 1 में एडमिशन के लिए ये डॉक्युमेंट जरूरी, पात्रता यहां करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की ओर से राज्य के 1700 से अधिक प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी एवं कक्षा 1 में एडमिशन के लिए मानदंड निर्धारित कर दिए हैं। जो भी माता पिता अपने बच्चों को दिल्ली के निजी स्कूलों में दाखिला दिलवाना चाहते हैं वे निर्धारित पात्रता एवं मापदंड को चेक करके स्कूल का चुनाव कर सकते हैं।

साझा की गई जानकारी के मुताबिक इस बार भी एडमिशन के लिए नेबरहुड (स्कूल से दूरी) से लेकर सिबलिंग (भाई-बहन), एल्यूमिनाई (पूर्व छात्र) और स्टाफ वार्ड को प्राथमिकता दी जाएगी। सबके लिए अलग-अलग अंक निर्धारित हैं जिसकी जानकारी आप नीचे से चेक कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्कूल से दूरी के अनुसार मिलेगी प्राथमिकता द्वारका स्थित इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल ने स्कूल से 12 किमी के दायरे में रहने वाले आवेदकों को अधिकतम 55 अंक, 12 से 15 किमी वालों को 45 अंक और 15 किमी से अधिक दूरी वालों के लिए 35 अंक निर्धारित किए हैं। इसी प्रकार अन्य स्कूलों ने भी स्कूल से दूरी के लिए अंक निर्धारित किये हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु वर्तमान छात्रों के भाई-बहन, पूर्व छात्र (एल्यूमिनाई) और स्टाफ वार्ड श्रेणियों के लिए 15 अंक दिए जायेंगे हैं।

नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए छात्र-छात्राओं की आयु 31 मार्च 2026 को 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार, प्री-प्राइमरी क्लास के लिए आयु सीमा 4 से 5 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आयु सीमा 5 से 6 वर्ष निर्धारित की गई है।