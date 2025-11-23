Language
    Delhi Nursery Admission 2026: पेरेंट्स रहें तैयार, दिल्ली नर्सरी, केजी व कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आवेदन 4 दिसंबर से होंगे स्टार्ट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:42 AM (IST)

    दिल्ली में नर्सरी, केजी व कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रही है। जो भी माता पिता अपने बच्चों को दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं वे निर्धारित अंतिम तिथि 27 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। पहली मेरिट लिस्ट 23 जनवरी को जारी होगी।

    Delhi Nursery Admission 2026-27

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की ओर से राज्य के 1700 से अधिक प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी क्लास में एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऐसे में जो माता-पिता अपने बच्चों को नर्सरी कक्षा में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं वे इसके लिए 4 दिसंबर से आवेदन आवेदन कर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 27 दिसंबर 2025 तय की गई है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से दिए गए निर्देश के मुताबिक स्कूलों द्वारा प्रवेश के लिए मानदंड और अंक अपलोड की प्रक्रिया 28 नवंबर तक पूरी करनी होगी।

    महत्वपूर्ण डेट्स

    प्रवेश के लिए मानदंड और अंक अपलोड करना 28 नवंबर 2025 तक
    फॉर्म की उपलब्धता और आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि 04 दिसंबर 2025
    आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2025
    पहली मेरिट लिस्ट एवं वेटिंग लिस्ट जारी होने की तिथि 23 जनवरी 2026
    अभिभावकों के प्रश्नों का समाधान (पहली सूची के लिए) 23 जनवरी से 3 फरवरी 2025
    चयनित बच्चों की दूसरी सूची (यदि कोई हो) 9 फरवरी 2026
    माता-पिता के प्रश्नों का समाधान (दूसरी सूची के लिए) 10 से 16 फरवरी 2026
    प्रवेश की अगली सूची (यदि कोई हो) 05 मार्च 2026
    एडमिशन प्रक्रिया संपन्न होने की अंतिम तिथि 19 मार्च 2026

    पात्रता एवं मापदंड

    दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए छात्र-छात्राओं की आयु 31 मार्च 2026 को 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार, प्री-प्राइमरी क्लास के लिए आयु सीमा 4 से 5 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आयु सीमा 5 से 6 वर्ष निर्धारित की गई है।

    Delhi Nursery Admission

    रजिस्ट्रेशन के लिए 25 रुपये शुल्क

    दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से दिए गए निर्देश के मुताबिक स्कूल अविभावकों से रजिस्ट्रेशन के रूप में 25 रुपये शुल्क ले सकते हैं। एडमिशन से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी स्कूल की या शिक्षा निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या स्कूल में जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

