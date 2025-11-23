Delhi Nursery Admission 2026: पेरेंट्स रहें तैयार, दिल्ली नर्सरी, केजी व कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आवेदन 4 दिसंबर से होंगे स्टार्ट
दिल्ली में नर्सरी, केजी व कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रही है। जो भी माता पिता अपने बच्चों को दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं वे निर्धारित अंतिम तिथि 27 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। पहली मेरिट लिस्ट 23 जनवरी को जारी होगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की ओर से राज्य के 1700 से अधिक प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी क्लास में एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऐसे में जो माता-पिता अपने बच्चों को नर्सरी कक्षा में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं वे इसके लिए 4 दिसंबर से आवेदन आवेदन कर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 27 दिसंबर 2025 तय की गई है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से दिए गए निर्देश के मुताबिक स्कूलों द्वारा प्रवेश के लिए मानदंड और अंक अपलोड की प्रक्रिया 28 नवंबर तक पूरी करनी होगी।
महत्वपूर्ण डेट्स
|प्रवेश के लिए मानदंड और अंक अपलोड करना
|28 नवंबर 2025 तक
|फॉर्म की उपलब्धता और आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि
|04 दिसंबर 2025
|आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि
|27 दिसंबर 2025
|पहली मेरिट लिस्ट एवं वेटिंग लिस्ट जारी होने की तिथि
|23 जनवरी 2026
|अभिभावकों के प्रश्नों का समाधान (पहली सूची के लिए)
|23 जनवरी से 3 फरवरी 2025
|चयनित बच्चों की दूसरी सूची (यदि कोई हो)
|9 फरवरी 2026
|माता-पिता के प्रश्नों का समाधान (दूसरी सूची के लिए)
|10 से 16 फरवरी 2026
|प्रवेश की अगली सूची (यदि कोई हो)
|05 मार्च 2026
|एडमिशन प्रक्रिया संपन्न होने की अंतिम तिथि
|19 मार्च 2026
पात्रता एवं मापदंड
दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए छात्र-छात्राओं की आयु 31 मार्च 2026 को 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार, प्री-प्राइमरी क्लास के लिए आयु सीमा 4 से 5 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आयु सीमा 5 से 6 वर्ष निर्धारित की गई है।
रजिस्ट्रेशन के लिए 25 रुपये शुल्क
दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से दिए गए निर्देश के मुताबिक स्कूल अविभावकों से रजिस्ट्रेशन के रूप में 25 रुपये शुल्क ले सकते हैं। एडमिशन से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी स्कूल की या शिक्षा निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या स्कूल में जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
