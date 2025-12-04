Delhi Nursery Admission 2026: नर्सरी, केजी व कक्षा 1 में एडमिशन के आवेदन आज से, इस डेट तक स्कूल में जमा किया जा सकता है फॉर्म

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की ओर से राज्य के 1700 से अधिक प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी एवं कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 4 दिसंबर से स्टार्ट कर दी गई है। जो भी माता पिता अपने बच्चों को दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं वे आज से 27 दिसंबर 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल में जमा कर सकते हैं।

इस डेट को जारी होगी पहली लिस्ट आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद एडमिशन प्राप्त करने वाले बच्चों की पहली लिस्ट 23 जनवरी 2026 को जारी की जाएगी। एडमिशन से जुड़ा पूरा शेड्यूल नीचे टेबल से देख सकते हैं। कार्यक्रम महत्वपूर्ण तिथियां प्रवेश के लिए मानदंड और अंक अपलोड करना 28 नवंबर 2025 फॉर्म की उपलब्धता और आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि 04 दिसंबर 2025 आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2025 आवेदकों का विवरण अपलोड करना 09 जनवरी 2026 आवेदकों को आवंटित अंक अपलोड करना 16 जनवरी 2026 पहली मेरिट लिस्ट एवं वेटिंग लिस्ट जारी होने की तिथि 23 जनवरी 2026 अभिभावकों के प्रश्नों का समाधान (पहली सूची के लिए) 24 जनवरी से 3 फरवरी 2026 चयनित बच्चों की दूसरी सूची (यदि कोई हो) 09 फरवरी 2026 माता-पिता के प्रश्नों का समाधान (दूसरी सूची के लिए) 10 से 16 फरवरी 2026 प्रवेश की अगली सूची (यदि कोई हो) 05 मार्च 2026 एडमिशन प्रक्रिया संपन्न होने की अंतिम तिथि 19 मार्च 2026 आवेदन करने के लिए कक्षा का अनुसार योग्यता दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए छात्र-छात्राओं की आयु 31 मार्च 2026 को 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार, प्री-प्राइमरी क्लास के लिए आयु सीमा 4 से 5 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आयु सीमा 5 से 6 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु सीमा में 30 दिनों की छूट दी जा सकती है।