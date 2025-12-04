Delhi Nursery Admission 2026: नर्सरी, केजी व कक्षा 1 में एडमिशन के आवेदन आज से, इस डेट तक स्कूल में जमा किया जा सकता है फॉर्म
दिल्ली के निजी स्कूलों में एंट्री लेवल क्लासेज (नर्सरी, केजी व कक्षा 1) में एडमिशन के लिए आवेदन आज से स्टार्ट हो रहे हैं जो निर्धारित अंतिम तिथि 27 दि ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की ओर से राज्य के 1700 से अधिक प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी एवं कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 4 दिसंबर से स्टार्ट कर दी गई है। जो भी माता पिता अपने बच्चों को दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं वे आज से 27 दिसंबर 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल में जमा कर सकते हैं।
इस डेट को जारी होगी पहली लिस्ट
आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद एडमिशन प्राप्त करने वाले बच्चों की पहली लिस्ट 23 जनवरी 2026 को जारी की जाएगी। एडमिशन से जुड़ा पूरा शेड्यूल नीचे टेबल से देख सकते हैं।
|कार्यक्रम
|महत्वपूर्ण तिथियां
|प्रवेश के लिए मानदंड और अंक अपलोड करना
|28 नवंबर 2025
|फॉर्म की उपलब्धता और आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि
|04 दिसंबर 2025
|आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि
|27 दिसंबर 2025
|आवेदकों का विवरण अपलोड करना
|09 जनवरी 2026
|आवेदकों को आवंटित अंक अपलोड करना
|16 जनवरी 2026
|पहली मेरिट लिस्ट एवं वेटिंग लिस्ट जारी होने की तिथि
|23 जनवरी 2026
|अभिभावकों के प्रश्नों का समाधान (पहली सूची के लिए)
|24 जनवरी से 3 फरवरी 2026
|चयनित बच्चों की दूसरी सूची (यदि कोई हो)
|09 फरवरी 2026
|माता-पिता के प्रश्नों का समाधान (दूसरी सूची के लिए)
|10 से 16 फरवरी 2026
|प्रवेश की अगली सूची (यदि कोई हो)
|05 मार्च 2026
|एडमिशन प्रक्रिया संपन्न होने की अंतिम तिथि
|19 मार्च 2026
आवेदन करने के लिए कक्षा का अनुसार योग्यता
दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए छात्र-छात्राओं की आयु 31 मार्च 2026 को 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार, प्री-प्राइमरी क्लास के लिए आयु सीमा 4 से 5 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आयु सीमा 5 से 6 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु सीमा में 30 दिनों की छूट दी जा सकती है।
25 रुपये लगेगा रजिस्ट्रेशन शुल्क
दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से दिए गए निर्देश के मुताबिक स्कूल अविभावकों से रजिस्ट्रेशन के रूप में 25 रुपये शुल्क ले सकते हैं।
एडमिशन के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट
दिल्ली नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज में माता-पिता या बच्चे का मूल निवास प्रमाण पत्र/ पेरेंट्स में से किसी एक का वोटर आईडी कार्ड/ पेरेंट्स में किसी एक के नाम पर जारी राशन कार्ड जिसमें बच्चे की उपस्थिति भी हो/ पासपोर्ट/ बिजली बिल/ टेलीफोन आदि का बिल/ माता- पिता का आधार कार्ड/ UID कार्ड आदि होना आवश्यक है। एग्जाम से जुड़ी विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या स्कूल में जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। एडमिशन से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी स्कूल की या शिक्षा निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या स्कूल में जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
