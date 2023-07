CV और Resume में होते हैं ये बड़े अंतर, जॉब के लिए भेजते वक्त जरूर दें ध्यान

CV and Resume सीवी यानी कि Curriculum Vitae में आपको सारी जानकारी डिटेल्स में देनी होती है। जैसे- अब तक कितनी कंपनीज में काम किया है। कौन-कौन से पोस्ट पर कार्यरत रहें हैं। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। आपने किस ईयर में कौन सा एग्जाम पास किया। यह एग्जाम किस सब्जेक्ट के साथ कितने नंबर से पास किया है। यह सभी डिटेल्स इसमे शामिल होती है।

CV and Resume: सीवी और रिज्यूमे में होते हैं बड़े अंतर, यहां से जानिए

HighLights रिज्यूमे में एक से दो पेज के भीतर आपको अहम जानकारी उपलब्ध करानी होती है। सीवी में प्रोफेशनल के साथ एकेडमिक डिटेल्स भी उपलब्ध करानी होती है। CV की लंबाई 2 पेज से ज्यादा और अधिकतम 10 पन्नों की हो सकती है।

एजुकेशन डेस्क। CV and Resume: किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो सबसे पहले, जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है सीवी या रिज्यूमे। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही कंपनीज आपको आगे के प्रोसेस यानी कि लिखित परीक्षा है तो फिर इसके लिए या सीधे वाॅक इन इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इनके बिना आप किसी भी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। हालांकि, कुछ कंपनीज सीवी तो कुछ आपसे रिज्यूमे शेयर करने के लिए कहती हैं। ऐसे में, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि, कंपनीज के सीवी या फिर रिज्यूमे मांगने का क्या मतलब होता है। इन दोनों में क्या फर्क होता है। इसके साथ- साथ अगर आपसे सीवी शेयर करने के लिए कहा जाए जाते आपको क्या सेंड करना है और अगर रिज्यूमे के लिए कहा जाए तो कब आपको जॉब के लिए डॉक्यूमेंट को शेयर करना है। आइए जानते हैं। रिज्यूमे रिज्यूमे शार्ट फॉर्म में भेजने वाले एक ऐसा डॉक्यूमेंट हैं, जिससे किसी भी कंपनी को आपके बारे में सरसरी तौर पर जानकारी मिल सके। यह केवल एक या फिर अधिकतम 2 पेज का हो सकता है। इसमें उम्मीदवारों की वर्क एक्सपीरियंस समेत अन्य स्किल जानकारी होती है। इसके साथ-साथ इसमें कैंडिडे्स की कॉन्टेक्ट डिटेल्स, Synopsis, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्किल्स, सार्टिपफिकेशन एंड अवॉर्ड्स, लैंग्वेज सहित अन्य जानकारी मौजूद होती है। सीवी सीवी यानी कि Curriculum Vitae में आपको सारी जानकारी डिटेल्स में देनी होती है। जैसे- अब तक कितनी कंपनीज में काम किया है। कौन-कौन से पोस्ट पर कार्यरत रहें हैं। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। आपने किस ईयर में कौन सा एग्जाम पास किया। यह एग्जाम किस सब्जेक्ट के साथ कितने नंबर से पास किया है। यह सभी डिटेल्स इसमे शामिल होती है। इसके अलावा, आपके रिसर्च, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार सहित अन्य की भी जानकारी होती है। अब चूंकि, यह इतनी सारी डिटेल्स के साथ होता है तो फिर इसकी लंबाई भी बढ़ जाती है। इसलिए यह 10 पेज का भी हो सकता है।

Edited By: Nandini Dubey