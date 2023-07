CUET UG Result 2023: आज रात या फिर कल सुबह तक जारी हो सकता है सीयूईटी यूजी रिजल्ट, UGC अध्यक्ष ने दी जानकारी

एजुकेशन डेस्क। CUET UG Result 2023: सीयूईटी यूजी रिजल्ट का इंतजार अब किसी भी पल समाप्त हो सकता है। नतीजे आज या फिर कल जारी हो सकते हैं। इस संबंध में यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द से जल्द नतीजे जारी करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। एनटीए का लक्ष्य है कि परिणाम आज रात तक या फिर कल सुबह 16 जुलाई, 2023 की सुबह तक जारी कर दिए जाएं। यूजीसी अध्यक्ष का ट्वीट स्टूडेंट्स नीचे चेक भी कर सकते हैं। सीयूईटी यूजी रिजल्ट की जांच करने के लिए स्टूडेंट्स नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

CUET-UG update: NTA is working hard to announce the CUET-UG results as soon as possible. NTA's target is to announce the results positively by tonight or tomorrow morning. pic.twitter.com/CAgsjOqMMb