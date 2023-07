CUET UG Result 2023: इस तारीख तक होगी सीयूईटी यूजी रिजल्ट की घोषणा, यूजीसी अध्यक्ष ने किया एलान

एजुकेशन डेस्क। CUET UG Result 2023: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट या सीयूईटी यूजी 2023 के परिणाम की तारीख तय हो गई है। नतीजे सोमवार, 17 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष जगदेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि, इसके पहले उन्होंने, यह कहा गया था कि यह नतीजे 15 जुलाई, 2023 को या उससे पहले जारी किया जाएगा। लेकिन अब यूजीसी अध्यक्ष ने ताजा बयान दिया है। इसके मुताबिक, अब परिणाम 17 जुलाई, 2023 तक जारी कर दिए जाएंगे। उम्मीदवार नीचे इससे जुड़ा ट्वीट भी देख सकते हैं।

CUET-UG results to be announced by July 17: UGC Chairman Jagadesh Kumar