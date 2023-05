CUET UG 2023 Admit Card: 29 मई से 2 जून तक होने वाली सीयूईटी यूजी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र रिलीज

एजुकेशन डेस्क। CUET UG 2023 Admit Card: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 29 मई से 2 जून तक होने वाली सीयूईटी यूजी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एनटीए ने यह प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर रिलीज किए हैं। इस अवधि में परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर लॉगइन करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने आवेदन संख्या और जन्म तिथि को एंटर करना होगा।

इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करें प्रवेश पत्र

NTA ने अब 29, 30, 31 मई और 1 जून, 2 को निर्धारित CUET UG के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। UGC अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है।

The admit cards for the examination scheduled on 29, 30, 31 May and 01, 02 June 2023 were made live around 4.45 am today. Emails were also sent to all the candidates. pic.twitter.com/XbEmaS4NE7