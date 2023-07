CUET PG Answer Key 2023: कितने दिन में जारी होगी सीयूईटी पीजी आंसर-की, चेक कर लीजिए अपडेट यहां

CUET PG Answer Key 2023 सीयूईटी पीजी परीक्षा का परिणाम प्रोविजनल उत्तर कुंजी पर उठाई गई आपत्तियों के आधार पर जारी किया जाएगा। हालांकि CUET PG उत्तर कुंजी अभी तक जारी नहीं की गई है इसलिए संभव है कि नतीजे अगस्त में जारी हो। हालांकि सटीक डेट की जांच करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए।

CUET PG Answer Key 2023: सीयूईटी पीजी परीक्षा की आंसर-की जल्द होगी रिलीज

एजुकेशन डेस्क। CUET PG Answer Key 2023: सीयूईटी पीजी परीक्षा दे चुके कैंडिडेट्स इस वक्त बड़ी बेसब्री से आंसर-की का इंतजार कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट है। सीयूईटी पीजी उत्तर कुंजी 2023 जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। देश भर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी सहित अन्य भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों में पीजी प्रोगाम में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) आगामी कुछ दिनों के भीतर ही सभी विषयों के लिए सीयूईटी उत्तर कुंजी जारी कर देगा। वहीं, अगर मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो यह इसी सप्ताह रिलीज हो सकता है। हालांकि, अभी तक इस संबंध में आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही एलान हो सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जांच करते रहें। सीयूईटी पीजी आंसर-की चेक करने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट्स को अपना आवेदन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। वहीं, उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए नीचे आसान स्टेप्स दिए गए हैं, जिनको फॉलो करके भी नतीजे की जांच कर सकते हैं। CUET PG Answer Key 2023: सीयूईटी पीजी परीक्षा आंसर-की डाउनलोड करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

सीयूईटी पीजी आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं। इसके बाद, होम पेज पर उपलब्ध CUET PG उत्तर कुंजी 2023 लिंक पर क्लिक करें। अब लॉगिन विवरण दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद, उत्तर कुंजी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। अब उत्तर कुंजी जांचें और पेज डाउनलोड करें। आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें। CUET PG Answer Key 2023: सीयूईटी पीजी रिजल्ट अगले महीने हो सकता है जारी

सीयूईटी पीजी परीक्षा का परिणाम प्रोविजनल उत्तर कुंजी पर उठाई गई आपत्तियों के आधार पर जारी किया जाएगा। हालांकि, अभी तक तो CUET PG उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई है, इसलिए संभव है कि नतीजे अगस्त में जारी हो। हालांकि, सटीक डेट की जांच करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए।

