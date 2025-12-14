Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CUET PG 2026: सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, यहां से करें अप्लाई, मार्च में आयोजित होगी परीक्षा

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 03:34 PM (IST)

    राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेस टेस्ट (पोस्ट ग्रेजुएशन) के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। पीजी कोर्सेज में एडमिशन ल ...और पढ़ें

    Hero Image

    CUET (PG) 2026 की पूरी डिटेल यहां करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। देशभर की विभिन्न यूनिवर्सिटी/ संस्थानों में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की सोच रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ( NTA) की ओर से CUET PG 2026 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन आज यानी 14 दिसंबर से स्टार्ट कर दिए गए हैं। इच्छुक छात्र जो अगले सत्र में पीजी कोर्स करने जा रहे हैं वे ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg/ पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौन कर सकता है अप्लाई

    सीयूईटी पीजी 2026 एग्जाम में भाग लेने के लिए छात्र का स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा जो छात्र ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष/ सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं वे भी इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जाम में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार की आयु सीमा का बंधन नहीं है।

    महत्वपूर्ण डेट्स

    नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 14 दिसंबर 2025
    ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने की तिथि 14 दिसंबर 2025
    आवेदन एवं फीस जमा करने की लास्ट डेट 14 जनवरी 2026
    फॉर्म में करेक्शन करने की तिथि 18 से 20 जनवरी 2026
    परीक्षा की तिथि मार्च 2026 महीने में

     एप्लीकेशन प्रॉसेस

    • सीयूईटी पीजी एप्लीकेशन फॉर्म 2026 भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg/ पर जाएं।
    • होम पेज पर LATEST NEWS में Registration for CUET(PG)-2026 is LIVE! पर क्लिक करें।
    • नए पेज पर पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल दर्ज करके फॉर्म को पूरा कर लें।
    • अंत में निर्धारित फीस (कोर्स एवं कैटेगरी के अनुसार) जमा करें।
    • फॉर्म को सबमिट कर दें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
    cuet pg 2026 notice

    एप्लीकेशन फीस

    कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेस टेस्ट (पोस्ट ग्रेजुएशन) 2026 में शामिल होने के लिए जनरल वर्ग को शुल्क के रूप में 1400 रुपये, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वर्ग को 1200 रुपये, एससी, एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1100 रुपये और पीएच कैंडिडेट्स को 1000 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। एडिशनल टेस्ट पेपर चार्ज जनरल से 700 रुपये एवं अन्य श्रेणियों से 600 रुपये लिया जायेगा। विदेशी छात्रों को फीस के रूप में 7000 रुपये एवं एडिशनल पेपर के लिए 3500 रुपये जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- Railway New Vacancy: रेलवे मंत्रालय ने लेवल 1 के 22 हजार पदों पर भर्ती की दी मंजूरी, आवेदन इस डेट से हो सकते हैं स्टार्ट