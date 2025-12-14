CUET PG 2026: सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, यहां से करें अप्लाई, मार्च में आयोजित होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। देशभर की विभिन्न यूनिवर्सिटी/ संस्थानों में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की सोच रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ( NTA) की ओर से CUET PG 2026 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन आज यानी 14 दिसंबर से स्टार्ट कर दिए गए हैं। इच्छुक छात्र जो अगले सत्र में पीजी कोर्स करने जा रहे हैं वे ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg/ पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

