CUET PG 2023 रिजल्ट की तारीख पर UCG अध्यक्ष ने दी यह जानकारी, 8 लाख उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर

CUET PG 2023 Result Date: परास्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (Common University Entrance Test, सीयूईटी पीजी) के नतीजों को लेकर एक अपडेट सामने आया है। देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ-साथ भाग ले रहे राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में संचालित होने वाले पीजी कोर्सेस में इस साल दाखिले के लिए 5 से 17 जून और फिर 22 से 30 जून तक आयोजित सीयूईटी पीजी 2023 के परिणामों की घोषणा को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार ने आज यानी सोमवार, 17 जुलाई 2023 को जानकारी साझा की है। यूजीसी अध्यक्ष ने ट्वीट करके कहा, “प्रोविजिनल आंसर-की पर कैंडिडेट्स द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों की समीक्षा सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है। इस प्रक्रिया कुछ दिनों का समय लग सकता है। इसके बाद NTA द्वारा आंसर-की फाइनल किए जाएंगे। जैसे-जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी हम आपको संभावित परिणाम की घोषणा की तारीख के लिए अपडेट देंगे।” बता दें कि एनटीए ने सीयूईटी पीजी 2023 के आयोजन के बाद प्रोविजिनल आंसर-की 13 जुलाई को जारी किए थे। इन आसंर-की पर उम्मीदवारों द्वारा बीते कल यानी रविवार, 16 जुलाई आपत्तियों को दर्ज कराया गया। यह भी पढ़ें - CUET PG Result 2023 Date: इस तारीख तक घोषित कर सकता है NTA सीयूईटी पीजी रिजल्ट, अपडेट cuet.nta.nic.in पर CUET PG Result 2023: एनटीए जारी करेगा सीयूईटी पीजी स्कोर कार्ड उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एनटीए द्वारा सीयूईटी पीजी 2023 रिजल्ट के अंतर्गत उन्हें एजेंसी द्वारा स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। इस स्कोर के आधार पर उम्मीदवार अपने पंसद के विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में इस साल दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि सम्बन्धित उच्च शिक्षा संस्थान सीयूईटी पीजी 2023 रिजल्ट स्कोर के साथ-साथ अलग योग्यता मानदंड दाखिले के लिए अतिरिक्त तौर पर लागू कर सकता है।

