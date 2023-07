CSIR NET Result 2023 एनटीए द्वारा सीएसआइआर नेट रिजल्ट 2023 को लेकर मंगलवार को जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार इस दिसंबर 2022 और जून 2023 सत्रों की संयुक्त रूप से आयोजित परीक्षाओं के लिए निर्धारित विषयों हेतु कुल 2.74 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया था। हालांकि परीक्षाओं में 1.99 लाख उम्मीदवार ही सम्मिलित हुए। इन उम्मीदवारों के लिए 425 शहरों में कुल 544 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।

CSIR NET Result 2023: परिणाम और स्कोर कार्ड डाउनलोड के लिए आधिकारिक वेबसाइट, csirnet.nta.nic.in पर लिंक एक्टिव है।

