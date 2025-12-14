Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CSIR NET Admit Card 2025: NTA आज जारी कर सकता है सीएसआईआर नेट एडमिट कार्ड, परीक्षा इस डेट में होगी आयोजित

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:58 AM (IST)

    एनटीए की ओर से सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आज या कल डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। सभी आवेदनकर्ता ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश प ...और पढ़ें

    Hero Image

    CSIR NET Hall Ticket December 2025 

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम का आयोजन 18 दिसंबर को करवाया जाना है। परीक्षा के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 4 दिन पूर्व जारी किये जाने हैं। ऐसे में उम्मीद है कि एनटीए द्वारा आज या कल CSIR NET Hall Ticket December 2025 डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रवेश पत्र ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जारी होंगे जहां वे अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे प्राप्त कर सकेंगे, किसी भी आवेदनकर्ता को पर्सनल रूप से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे। 

    परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड है जरूरी 

    एग्जाम में भाग लेने जा रहे सभी उम्मीदवारों को बता दें कि एग्जाम में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जब भी अभ्यर्थी एग्जाम देने सेंटर पर जाएं तो एडमिट कार्ड की प्रति एवं एक वैलिड पहचान पत्र (आधार कार्ड/ पैन कार्ड/ वोटर आईडी कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट) साथ लेकर जाएं। बिना पहचान पत्र एवं एडमिट कार्ड के आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। 

    एडमिट कार्ड इन स्टेप्स से कर पाएंगे डाउनलोड 

    • सीएसआईआर नेट एडमिट कार्ड 2025 जारी होते ही सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर LATEST NEWS में Admit card for Joint CSIR UGC-NET Dec 2025 is LIVE! पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एवं सिक्योरिटी पिन दर्ज करके सब्मिट बटन पर क्लिक करना होगा।
    • अब प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।
    CSIR NET City Slip

    5 विषयों के लिए होगी परीक्षा 

    एनटीए की ओर से देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सीएसआईआर नेट एग्जाम का आयोजन 18 दिसंबर 2025 को करवाया जायेगा। परीक्षा का आयोजन 5 विषयों 1- रासायनिक विज्ञान, 2- पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रहीय विज्ञान 3- जीवन विज्ञान 4- गणितीय विज्ञान 5- भौतिक विज्ञान विषयों के लिए होगा। 

    यह भी पढ़ें- Railway New Vacancy: रेलवे मंत्रालय ने लेवल 1 के 22 हजार पदों पर भर्ती की दी मंजूरी, आवेदन इस डेट से हो सकते हैं स्टार्ट