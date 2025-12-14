CSIR NET Admit Card 2025: NTA आज जारी कर सकता है सीएसआईआर नेट एडमिट कार्ड, परीक्षा इस डेट में होगी आयोजित

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम का आयोजन 18 दिसंबर को करवाया जाना है। परीक्षा के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 4 दिन पूर्व जारी किये जाने हैं। ऐसे में उम्मीद है कि एनटीए द्वारा आज या कल CSIR NET Hall Ticket December 2025 डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं।

प्रवेश पत्र ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जारी होंगे जहां वे अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे प्राप्त कर सकेंगे, किसी भी आवेदनकर्ता को पर्सनल रूप से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे।

परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड है जरूरी

एग्जाम में भाग लेने जा रहे सभी उम्मीदवारों को बता दें कि एग्जाम में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जब भी अभ्यर्थी एग्जाम देने सेंटर पर जाएं तो एडमिट कार्ड की प्रति एवं एक वैलिड पहचान पत्र (आधार कार्ड/ पैन कार्ड/ वोटर आईडी कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट) साथ लेकर जाएं। बिना पहचान पत्र एवं एडमिट कार्ड के आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।