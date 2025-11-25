CSBC Exam City Slip 2025: बिहार पुलिस ड्राइवर की परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी, इन स्टेप्स से जल्द कर लें डाउनलोड
सीएसबीसी की ओर से Bihar Police Driver Exam City Slip जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 10 दिसंबर को किया जाएगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से पुलिस ड्राइवर के पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार पुलिस ड्राइवर की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अब CSBC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के तहत कुल 4361 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवारों को CSBC Bihar Police Driver Exam City Slip डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नबंर, मोबाइल नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड का उपयोग करना होगा।
ऐसे डाउनलोड करें एग्जाम सिटी स्लिप
सीएसबीसी की ओर से बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
- एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'CSBC Exam City Slip 2025' लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नबंर, मोबाइल नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड का उपयोग करें।
- लॉगिन करने के बाद एग्जाम सिटी स्लिप आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन होगी परीक्षा
सीएसबीसी की ओर से बिहार पुलिस ड्राइवर परीक्षा का आयोजन 10 दिसंबर को बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स विषय से 60 प्रश्न, मोटर अधिनियम और यातायात के चिह्नों से 20 प्रश्न और वाहनों की यांत्रिक एवं तकनीकी त्रुटियों से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा वाले दिन उम्मीदवारों को 10.30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही परीक्षा से डेढ़ घंटे पूर्व की प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। उम्मीदवार कार्यालय जाकर 08 दिसंबर, 2025 तक डुप्लीकेट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
