CSBC Exam City Slip 2025: बिहार पुलिस ड्राइवर की परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी, इन स्टेप्स से जल्द कर लें डाउनलोड



इस दिन होगी परीक्षा

सीएसबीसी की ओर से बिहार पुलिस ड्राइवर परीक्षा का आयोजन 10 दिसंबर को बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स विषय से 60 प्रश्न, मोटर अधिनियम और यातायात के चिह्नों से 20 प्रश्न और वाहनों की यांत्रिक एवं तकनीकी त्रुटियों से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा वाले दिन उम्मीदवारों को 10.30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही परीक्षा से डेढ़ घंटे पूर्व की प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। उम्मीदवार कार्यालय जाकर 08 दिसंबर, 2025 तक डुप्लीकेट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।