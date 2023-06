CRPF Admit Card 2023: 4 और 5 जुलाई को होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आज होंगे जारी

CRPF Constable Admit Card 2023सीआरपीएफ ने इस संबंध में सूचना जारी की थी कि यह एडमिट कार्ड चरणबद्ध तरीके से जारी किए जा रहे हैं। फिलहाल जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 1 से 3 जुलाई 2023 तक है उनके लिए एडमिट कार्ड 25 जून को जारी किए गए थे। वहीं अब 4 और 5 जुलाई को होने वाली परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र रिलीज किए जा रहे हैं।

CRPF Constable Admit Card 2023: सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आज होंगे जारी

एजुकेशन डेस्क। CRPF Constable Admit Card 2023: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) आज 27 जून, 2023 को कांस्टेबल (तकनीकी और ट्रेड्समैन) भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करेगा। 4 और 5 जुलाई को होने वाली लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट https://rect.crpf.gov.in/ पर रिलीज किए जाएंगे। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उम्मीदवारों को यूजरआईडी और पासवर्ड को एंटर करना होगा। इसके बाद हॉल टिकट उनकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएंगे। सीआरपीएफ ने इस संबंध में सूचना जारी की थी कि यह एडमिट कार्ड चरणबद्ध तरीके से जारी किए जा रहे हैं। फिलहाल, जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 1 से 3 जुलाई 2023 तक है, उनके लिए एडमिट कार्ड 25 जून को जारी किए गए थे। वहीं, अब 4 और 5 जुलाई को होने वाली परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र रिलीज किए जा रहे हैं। इसके अलावा, जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 6 से 12 जुलाई के बीच है, उनके प्रवेश पत्र 29 जून को जारी होंगे। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए इस डायरेक्ट लिंक पर करें क्लिक इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 9,212 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें पुरुष रिक्तियों की संख्या 9,105 है और 107 रिक्तियां महिला उम्मीदवारों के लिए हैं। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन विभिन्न चरणों में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा के आधार पर किया जा रहा है। इसके तहत, पहले सीबीटी मोड में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को पीएसटी, पीईटी, दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल एग्जामिनेशन में शामिल होना होगा। CRPF Constable Admit Card 2023: सीआरपीएफ कांस्टेबल एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद, रिक्रूटमेंट पोर्टल वेबसाइट पर क्लिक करें। अब फिर सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन और टेक्निकल पोस्ट एडमिट कार्ड लिंक का चयन करें। इसके बाद, आवेदन संख्या और अन्य विवरण दर्ज करें। अब एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और एक प्रति अपने पास रखें

Edited By: Nandini Dubey