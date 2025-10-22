जमशेदपुर में क्रिटिकल मिनरल अनुसंधान को मिला नया सहयोग

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। भारत में आत्मनिर्भर खनिज विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए जमशेदपुर स्थित सीएसआईआर–राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एनएमएल) और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल) ने मंगलवार को समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी देश में क्रिटिकल मिनरल्स यानी रणनीतिक और तकनीकी रूप से आवश्यक खनिजों के अनुसंधान, परिशोधन और निष्कर्षण को नई दिशा देगी।

बर्मामाइंस स्थित सीएसआईआर-एनएमएल में मंगलवार को आयोजित एक औपचारिक समारोह में एनएमएल और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल) के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य भारत में खनिज अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्ता, स्थिरता और नवाचार को सुदृढ़ करना है, विशेष रूप से उन क्रिटिकल मिनरल्स पर ध्यान केंद्रित करना जो देश की ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक हैं।

अनुसंधान परियोजनाएं होंगी लागू : सहयोग के तहत दोनों संस्थान संयुक्त रूप से अनुसंधान परियोजनाओं को लागू करेंगे। साथ ही, एमईसीएल की स्वतंत्र परियोजनाओं में तकनीकी सहयोग भी देंगे। करार के तहत क्रिटिकल मिनरल अनुसंधान, खनिज परिशोधन (बेनिफिशिएशन), धातु निष्कर्षण तकनीक, तकनीकी अंतराल मूल्यांकन, और विश्लेषणात्मक सहायता प्रमुख सहयोग क्षेत्र होंगे। यह पहल भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति के अनुरूप है। एनएमएल और एमईसीएल द्वारा स्थापित सेंटर आफ एक्सीलेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स इस समझौते से और सशक्त होगा। यह केंद्र देश में लिथियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, टाइटेनियम, गैलियम, जर्मेनियम, नियोडाइमियम, डिस्प्रोसियम जैसे महत्वपूर्ण तत्वों के अनुसंधान और संसाधन विकास पर कार्यरत है।