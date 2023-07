क्लैट विशेषज्ञ आलोक पांडेय के अनुसार छात्रों को इसके परीक्षा का पैटर्न समझने की जरूरत है। जब तक हम किसी परीक्षा के पैटर्न को नहीं जानेंगे तो हमें यह कैसे मालूम होगा कि परीक्षा का नेचर कैसा है। इसके लिए जरूरी है कि पैटर्न को जान लिया जाए। क्लैट की तैयारी शुरू करने से पूर्व यह जरूरी है कि परीक्षा पैटर्न को जानें और समझे।

CLAT Exam Tips: परीक्षा पैटर्न को समझें, रिवीजन करें; तब मिलेगी सफलता, विशेषज्ञ ने दिए बेस्ट एग्जाम टिप्स

Your browser does not support the audio element.