Chandrayaan 3 लॉन्च होने में नहीं बचे हैं अब ज्यादा दिन, पढ़ें इससे जुड़ी जरूरी डिटेल

एजुकेशन डेस्क। Chandrayaan 3: इसरो का ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार चंद्रयान 3 को लॉन्च में होने अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगले सप्ताह की 14 जुलाई, 2023 की दोपहर 2 बजकर 35 मिनट पर इसे लॉन्च किया गया जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन(Indian Space Research Organisation, ISRO) ने इस संबंध में ऑफिशियल जानकारी जारी भी दे दी है। इस संबंध में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने हाल ही में कहा है कि चंद्रयान-3 मिशन के तहत इसरो 23 अगस्त या 24 अगस्त को चंद्रमा पर ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ का प्रयास करेगा। अब, ऐसे में जब लॉन्चिंग की डेट नजदीक आ रही है तो आइए डालते हैं इससे जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स पर एक नजर।

Announcing the launch of Chandrayaan-3:



🚀LVM3-M4/Chandrayaan-3 🛰️Mission:

The launch is now scheduled for

📆July 14, 2023, at 2:35 pm IST

from SDSC, Sriharikota



Stay tuned for the updates!