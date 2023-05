CBSE Result 2023 Date and Time: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कल जारी करेगा रिजल्ट ? यहां पढ़ें ताजा सूचना

एजुकेशन डेस्क। CBSE Result 2023 Date and Time: : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education, CBSE) जल्द ही 10वीं-12वीं के नतीजे जारी करेगा। बोर्ड जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी कर सकता है। वहीं नतीजे जारी होने के बाद स्टूडेंट्स सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in, cbseresults.nic.in, cbse.nic.in और cbse.gov.in पर चेक कर पाएंगे। वहीं, इसी बीच सोशल मीडिया पर एक फेक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, जिसमे कहा जा रहा है कि बोर्ड कल यानी कि 11 मई, 2023 को नतीजों की घोषणा करने जा रहा है। यह नोटिफिकेशन कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। इसको लेकर स्टूडेंट्स ट्विवटर पर सवाल भी पूछे रहे हैं। ऐसे में छात्र-छात्राएं ध्यान दें कि सीबीएसई ने अभी तक बोर्ड रिजल्ट की डेट को लेकर कोई घोषणा जारी नहीं की है। इसलिए स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे परिणाम की सटीक डेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाएं रखें।

Koi btayega is this real or fake?#CBSEResult #CbseResult2023 #CBSEBoardresult2023 pic.twitter.com/QcwuYG3tSI