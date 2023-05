CBSE Results 2023: सीबीएसई प्रवक्ता ने रिजल्ट पर दी ये बड़ी जानकारी, 3 या 4 दिन बाद जारी होंगे नतीजे

एजुकेशन डेस्क। CBSE 10th, 12th Results Date 2023: सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि नतीजे अब एक या दो दिन में घोषित हो सकते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि हाल ही में सचिव ने इस संबंध में जानकारी दी थी। बोर्ड सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा था कि सीबीएसई रिजल्ट 2023 की घोषणा 15 मई के बाद कर सकता है। वहीं, दूसरी तरफ हाल ही में डिजीलॉकर ऐप ने भी रिजल्ट डाउनलोड करने का प्रोसेस बताने के साथ-साथ यह भी कहा कि स्टूडेंट्स का इंतजार अब खत्म ही होने वाला है। ऐसे में इन दोनों संभावना के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अगले तीन से चार दिन बाद यानी कि 15 मई, 2023 के बाद परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि, अभी भी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि बोर्ड रिजल्ट की डेट को लेकर कोई भी आधिकारिक सूचना फिलहाल रिलीज नहीं हुई है। अब ऐसे में सिर्फ और सिर्फ CBSE Board Result 2023 के लिए आधिकारिक वेबसाइट का ही रुख करना चाहिए।

The wait is almost over! #CBSE Class X and XII results for the year 2023 are #ComingSoon, & #DigiLocker platform has made a special set up for hassle-free, access to your digital marksheet.

Students visit the URL https://t.co/pSvg3mGnPS and complete the account activation process pic.twitter.com/0WuAOdtQub