CBSE Board Exam 2024: सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एवं 12th एग्जाम डेट्स घोषित, जानें कब होंगी परीक्षाएं

CBSE Board Exam 2024 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा तिथियों को नोटिफिकेशन जारी कर घोषित कर दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी 2024 से शुरू होंगे जो 10 अप्रैल 2024 तक जारी रहेंगे। स्टूडेंट्स परीक्षा तिथियों के अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं।

CBSE Board Exam 2024: सीबीएसई बोर्ड ने सत्र 2023-24 बोर्ड परीक्षा डेट्स को किया घोषित।

CBSE Board Exam 2024: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन प्रतिवर्ष कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन करता है। सत्र 2023-24 के लिए आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीबीएसई बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर तिथियों को घोषित कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार CBSE बोर्ड क्लास 10th एवं 12th की परीक्षाएं 15 फरवरी 2024 से शुरू करेगा। परीक्षा कुल 55 दिनों में संपन्न कराई जाएंगी। अंतिम परीक्षा 10 अप्रैल 2024 को आयोजित की जा सकती है। पेपर के अनुसार डेट्स बाद में घोषित की जाएंगी। परीक्षा से संबंधित आगे की सभी जानकारी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जारी की जाएंगी। CBSE Board Exam 2024: कब होंगी परीक्षाएं बोर्ड की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीबीएसई बोर्ड 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 15 फरवरी 2024 से शुरू होकर 21 मार्च 2024 तक संपन्न करवाई जाएंगी वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2024 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2024 तक आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा दोनों ही कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन 2 जनवरी से 14 फरवरी 2024 (संभावित) तक आयोजित की जा सकती हैं। स्टूडेंट्स इन्हीं डेट्स को ध्यान में रखकर अपना प्लान बना सकते हैं और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुट सकते हैं। CBSE Board Exam 2024: स्टूडेंट्स अभी से शुरू कर दें बोर्ड परीक्षा की तैयारी जो अभ्यर्थी सत्र 2023-24 में सीबीएसई बोर्ड से कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रहें हैं वे बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी अभी से शुरू कर दें। बोर्ड की ओर से एग्जाम डेट्स की घोषणा कर दी गयी है। इससे पहले सभी विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी के लिए सैंपल पेपर की सहायता भी ले सकते हैं। बोर्ड की ओर से सभी विषयों के सैंपल पेपर ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 डेट से नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

