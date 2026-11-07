CBSE 12th Date Sheet 2027: सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी, प्रैक्टिकल एग्जाम 1 जनवरी से स्टार्ट, यहां से डाउनलोड करें टाइमटेबल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुल 121 विषयों के लिए कक्षा बारहवीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। कक्षा बारहवीं बोर्ड की परीक्षा 16 फरवरी से लेकर 09 अप्रैल, 2027 तक देशभर के विभिन्न एग्जाम सेंटर में आयोजित कराई जानी है।

इस परीक्षा में देशभर के लाखों छात्र एवं छात्राएं शामिल होंगे। ऐसे में जो छात्र एवं छात्राएं शैक्षणिक सत्र 2026-27 की कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे आधिकारिक वेबसाइट की मदद से CBSE 12th Date Sheet 2027 डाउनलोड कर सकते हैं।