CBSE 12th Date Sheet 2027: सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी, प्रैक्टिकल एग्जाम 1 जनवरी से स्टार्ट, यहां से डाउनलोड करें टाइमटेबल
सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा 16 फरवरी और प्रैक्टिकल परीक्षा 01 जनवरी से शुरू होने वाली है। छात्र नीचे दिए लिंक की मदद से डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
HighLights
एक शिफ्ट में आयोजित होगी परीक्षा।
रेगुलर स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षा 01 जनवरी से शुरू।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुल 121 विषयों के लिए कक्षा बारहवीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। कक्षा बारहवीं बोर्ड की परीक्षा 16 फरवरी से लेकर 09 अप्रैल, 2027 तक देशभर के विभिन्न एग्जाम सेंटर में आयोजित कराई जानी है।
इस परीक्षा में देशभर के लाखों छात्र एवं छात्राएं शामिल होंगे। ऐसे में जो छात्र एवं छात्राएं शैक्षणिक सत्र 2026-27 की कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे आधिकारिक वेबसाइट की मदद से CBSE 12th Date Sheet 2027 डाउनलोड कर सकते हैं।
इन 4 तरीकों से डाउनलोड करें कक्षा 12वीं का टाइमटेबल
कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइमटेबल सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद है। छात्र एवं अभिभावक यहां बताए गए 4 स्टेप्स की मदद से डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
- कक्षा 12वीं परीक्षा की डेटशीट डाउनलोड करने के लिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर Date Sheet for Class X and Class XII Board Examinations, 2027 लिंक पर क्लिक कर लें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद डेटशीट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।