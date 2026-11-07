CBSE 10th 12th Date Sheet 2027: सीबीएसई क्लास 10th और 12th डेटशीट जारी, 16 फरवरी से शुरू होगी बोर्ड परीक्षा
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने CBSE 10th 12th Date Sheet 2027 का एलान कर दिया है। नीचे दिए गए लिंक ...और पढ़ें
HighLights
16 फरवरी से शुरू होगी परीक्षाएं।
एक शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी परीक्षा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीबीएसई कक्षा दसवीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से CBSE Board 10th 12th Date Sheet 2027 की घोषणा कर दी गई है। जो छात्र एवं छात्राएं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर CBSE Board 10th Date Sheet और CBSE Board 12th Date Sheet डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से शुरू होंगी।