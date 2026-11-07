CBSE 10th Date Sheet 2027: सीबीएसई कक्षा दसवीं परीक्षा का टाइमटेबल जारी, 9 मार्च को होगा आखिरी पेपर; यहां देखें पूरी डेटशीट

तिथि विषय

16 फरवरी 2027 पेंटिंग

17 फरवरी 2027 गणित मानक (Mathematics Standard), गणित बेसिक (Mathematics Basic)

18 फरवरी 2027 ऑटोमोटिव, वित्तीय बाजार का परिचय, ब्यूटी एंड वेलनेस, फूड प्रोडक्शन, मल्टी-मीडिया, मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स, डेटा साइंस

19 फरवरी 2027 गृह विज्ञान

20 फरवरी 2027 बिजनेस के तत्व (Elements of Business), उर्दू कोर्स-बी

22 फरवरी 2027 विज्ञान (Science)

23 फरवरी 2027 पर्यटन परिचय

24 फरवरी 2027 कंप्यूटर एप्लीकेशन्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)

25 फरवरी 2027 रिटेल, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, मार्केटिंग एंड सेल्स, हेल्थ केयर, अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, फाउंडेशन स्किल फॉर साइंसेज, डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन

26 फरवरी 2027 अंग्रेजी कम्युनिकेटिव, अंग्रेजी लैंग्वेज एंड लिटरेचर

27 फरवरी 2027 सिंधी, मलयालम, ओडिया, असमिया, कन्नड़, नेपाली, कोकबोरोक

0 1 मार्च 2027 संस्कृत (कम्युनिकेटिव), संस्कृत, अरबी, राई, गुरुंग, तामांग, शेरपा

0 2 मार्च 2027 फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर

0 3 मार्च 2027 हिंदी कोर्स-ए, हिंदी कोर्स-बी

0 4 मार्च 2027 उर्दू कोर्स-ए, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, तेलुगु (तेलंगाना)

0 5 मार्च 2027 तेलुगु, रूसी, फ़ारसी, लिम्बू, लेपचा, कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत

0 6 मार्च 2027 फ्रेंच

0 8 मार्च 2027 सामाजिक विज्ञान