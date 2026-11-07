CBSE 10th Date Sheet 2027: सीबीएसई कक्षा दसवीं परीक्षा का टाइमटेबल जारी, 9 मार्च को होगा आखिरी पेपर; यहां देखें पूरी डेटशीट
सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा डेटशीट का एलान कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से शुरू होने वाली है।
HighLights
16 फरवरी से शुरू होगी दसवीं बोर्ड की परीक्षा।
9 मार्च को होगी अंतिम परीक्षा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से कक्षा CBSE 10th Date Sheet 2027 जारी कर दी गई है। कक्षा दसवीं बोर्ड की परीक्षा 16 फरवरी से शुरू होने जा रही है। सीबीएसई कक्षा दसवीं की परीक्षा 09 मार्च, 2027 तक आयोजित कराई जाएगी। ऐसे में जो छात्र एवं छात्राएं कक्षा दसवीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे नीचे दिए गए टाइम टेबल के आधार पर परीक्षा के लिए योजना बना सकते हैं।
कैसे करें डाउनलोड
सीबीएसई कक्षा दसवीं परीक्षा की डेटशीट ऑफिशिययल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र एवं अभिभावक यहां दिए गए स्टेप्स की मदद से डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
- कक्षा दसवीं परीक्षा की डेटशीट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर Latest CBSE सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद Date Sheet for Class X and Class XII Board Examinations, 2027 लिंक पर क्लिक करें।
- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद बोर्ड डेटशीट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
|तिथि
|विषय
|16 फरवरी 2027
|पेंटिंग
|17 फरवरी 2027
|गणित मानक (Mathematics Standard), गणित बेसिक (Mathematics Basic)
|18 फरवरी 2027
|ऑटोमोटिव, वित्तीय बाजार का परिचय, ब्यूटी एंड वेलनेस, फूड प्रोडक्शन, मल्टी-मीडिया, मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स, डेटा साइंस
|19 फरवरी 2027
|गृह विज्ञान
|20 फरवरी 2027
|बिजनेस के तत्व (Elements of Business), उर्दू कोर्स-बी
|22 फरवरी 2027
|विज्ञान (Science)
|23 फरवरी 2027
|पर्यटन परिचय
|24 फरवरी 2027
|कंप्यूटर एप्लीकेशन्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
|25 फरवरी 2027
|रिटेल, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, मार्केटिंग एंड सेल्स, हेल्थ केयर, अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, फाउंडेशन स्किल फॉर साइंसेज, डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन
|26 फरवरी 2027
|अंग्रेजी कम्युनिकेटिव, अंग्रेजी लैंग्वेज एंड लिटरेचर
|27 फरवरी 2027
|सिंधी, मलयालम, ओडिया, असमिया, कन्नड़, नेपाली, कोकबोरोक
|01 मार्च 2027
|संस्कृत (कम्युनिकेटिव), संस्कृत, अरबी, राई, गुरुंग, तामांग, शेरपा
|02 मार्च 2027
|फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर
|03 मार्च 2027
|हिंदी कोर्स-ए, हिंदी कोर्स-बी
|04 मार्च 2027
|उर्दू कोर्स-ए, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, तेलुगु (तेलंगाना)
|05 मार्च 2027
|तेलुगु, रूसी, फ़ारसी, लिम्बू, लेपचा, कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत
|06 मार्च 2027
|फ्रेंच
|08 मार्च 2027
|सामाजिक विज्ञान
|09 मार्च 2027
|तिब्बती, जर्मन, एनसीसी (NCC), भोटी, बोडो, तांगखुल, जापानी, भूटिया, स्पैनिश, कश्मीरी, मिज़ो, बहासा मेलायु, थाई, बहीखाता एवं लेखाशास्त्र के तत्व
यह भी पढ़ें- CBSE 10th 12th Date Sheet 2027: सीबीएसई क्लास 10th और 12th डेटशीट जारी, 16 फरवरी से शुरू होगी बोर्ड परीक्षा