CBSE 10th 12th Compartment Result 2023 सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (CBSE) की ओर से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का कंपार्टमेंट रिजल्ट इस सप्ताह घोषित किया जा सकता है। जिन स्टूडेंट्स ने कंपार्टमेंट एग्जाम में भाग लिया था वे परिणाम की घोषणा के बाद ऑनलाइन रिजल्ट प्राप्त कर सकेंगे। रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर चेक किया जा सकेगा।

