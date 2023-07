Career in Wine Testing: वाइन टेस्टिंग में हैं ब्राइट फ्यूचर, जानें इससे जुड़े प्रमुख संस्थान सहित अन्य अपडेट

Career in Wine Testing वाइन टेस्टर जैसा कि नाम से पता चलता है वह व्यक्ति जो पब्लिक के लिए शराब उपलब्ध करने से पहले वाइन के स्वाद बनावट और अन्य स्वाद तत्वों की जांच करे। वे परखे कि शराब में कहीं कोई मिलावत तो नहीं है। इसके मानको से कहीं कोई खिलवाड़ तो नहीं किया गया है। इसके बाद ही मार्केट में उपल्ब्ध होती है।

Career in Wine Testing: वाइन इंड्रस्टी में जॉब के मौके लगातार बढ़ रहे हैं।

एजुकेशन डेस्क। Career in Wine Testing: वाइन इंड्रस्टी लगातर बढ़ रही है। इस बात की गवाही आंकड़े भी दे रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 तक इसकी कुल बिक्री 528 बिलियन से अधिक होने की उम्मीद है। बढ़ती इंड्रस्टी के साथ-साथ इसमे करियर की अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं। ऐसे में, आज हम आपको इस फील्ड से जुड़े एक अहम करियर ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है वाइन टेस्टर। क्या होता है ये जॉब प्रोफाइल और कहां से कर सकते हैं इसके लिए कोर्स। यहां जानिए इससे जुड़ी पूरी डिटेल। Wine Taster: ये होता है वाइन टेस्टर का काम

वाइन टेस्टर, जैसा कि नाम से पता चलता है, वह व्यक्ति जो पब्लिक के लिए शराब उपलब्ध करने से पहले वाइन के स्वाद, बनावट और अन्य स्वाद तत्वों की जांच करे। वे परखे कि शराब में कहीं कोई मिलावत तो नहीं है। इसके मानको से कहीं कोई खिलवाड़ तो नहीं किया गया है। वाइन टेस्टर की ओर से जांच पूरी होने के बाद ही आगे मार्केट के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। इसलिए टेस्टर की जॉब बेहद जिम्मेदारी वाली होती है। Career in Wine Testing: ये हैं प्रमुख संस्थान 1. इंडियन वाइन अकादमी, दिल्ली 2. मणिपाल विश्वविद्यालय, कर्नाटक 3. केबीआर स्कूल ऑफ वाइन, मुंबई 4. वाइन एकेडमी ऑफ इंडिया, चेन्नई career in wine tasting: वाइन टेस्टर बनने के लिए जरूरी ये है स्किल्स सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को स्वाद और गंध की अच्छी समझ होनी चाहिए। इस फील्ड के इच्छुक कैंडिडेट्स को ट्रैवल पसंद होना चाहिए, क्योंकि पेशे के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। वाइन टेस्टर बनने वाले व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होना चाहिए। इसके अलावा, अंग्रेजी भाषा में दक्षता होनी चाहिए। यह भी पढ़ें: बॉडी पेंटर से लेकर वाइन टेस्टर तक ये हैं कुछ अलग करियर ऑप्शन, जॉब के साथ मिलेगा क्रिएटिविटी दिखाने का मौका

