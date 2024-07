Cambridge Dictionary: कैम्ब्रिज डिक्शनरी में इक, शेफ्स किस, बूप जैसे 3200 नए शब्दों को किया गया शामिल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कैम्ब्रिज डिक्शनरी की ओर से वर्ष 2024 के लिए नए संस्करण को जारी कर दिया गया है। नए संस्करण में 3200 से ज्यादा नए शब्दों को इस डिक्शनरी में शामिल किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख शब्द इक, शेफ्स किस, बूप जैसे ज्यादा प्रचलित हुए हैं। इसके अलावा इस संस्करण में कुछ ऐसे शॉर्ट वर्ड को भी जोड़ा जो बड़े शब्द के छोटे वर्जन हैं। इसमें IYKYK शार्ट वर्ड है जिसकी फुल फॉर्म If You Know You Know है।

कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनका अर्थ