Bihar Board Exam Date 2025: बिहार बोर्ड मैट्रिक, इंटरमीडिएट टाइम टेबल डेट एवं विषय के अनुसार यहां से करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। डेटशीट के अनुसार कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2025 से शुरू होकर 25 फरवरी 2025 तक आयोजित की जाएंगी वहीं 12वीं की परीक्षाएं 1 से 15 फरवरी 2025 तक संपन्न करवाई जाएंगी। बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन प्रतिदिन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। आप पूरा टाइम टेबल डेट, शिफ्ट एवं विषय के अनुसार यहां से चक कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिहार बोर्ड मैट्रिक टाइम टेबल जो छात्र बिहार बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा का पूरा टाइम टेबल निम्नलिखित है- डेट विषय (शिफ्ट 1) विषय (शिफ्ट 2) 17 फरवरी 2025 मातृभाषा (हिंदी/ उर्दू/ बंगला/ मैथिली) मातृभाषा (हिंदी/ उर्दू/ बंगला/ मैथिली) 18 फरवरी 2025 गणित गणित 19 फरवरी 2025 प्रथम भारतीय भाषा (हिंदी बोलने वाले उम्मीदवारों के लिए - संस्कृत/अरबी/फारसी/भोजपुरी) (गैर-हिंदी बोलने वाले उम्मीदवारों के लिए - केवल हिंदी) द्वितीय भारतीय भाषा (हिंदी बोलने वाले उम्मीदवारों के लिए - संस्कृत/अरबी/फारसी/भोजपुरी) (गैर-हिंदी बोलने वाले उम्मीदवारों के लिए - केवल हिंदी) 20 फरवरी 2025 सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान 21 फरवरी 2025 विज्ञान विज्ञान 22 फरवरी 2025 अंग्रेजी (सामान्य) अंग्रेजी (सामान्य) 24 फरवरी 2025 वैकल्पिक विषय (उच्च गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य/संस्कृत/मैथिली/फारसी/अरबी/गृह विज्ञान/संगीत/नृत्य और शास्त्रीय कला) वैकल्पिक विषय (उच्च गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य/संस्कृत/मैथिली/फारसी/अरबी/गृह विज्ञान/संगीत/नृत्य और शास्त्रीय कला) 25 फरवरी 2025 व्यवसायिक वैकल्पिक (सुरक्षा, ब्यूटीशियन, पर्यटन, रिटेल प्रबंधन, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, ब्यूटी और वेलनेस, टेलीकॉम, आईटीआई) -----

बोर्ड बोर्ड इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा टाइम टेबल बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल विषय, शिफ्ट के अनुसार यहां से चेक कर सकते हैं और उसी के अनुसार अपनी परीक्षा तैयारियों को जारी रख सकते हैं। डेट विषय (शिफ्ट 1) विषय (शिफ्ट 2) 1 फरवरी 2025 119 - जीवविज्ञान (आई.एस.सी.), दर्शनशास्त्र (आई.ए.) 326 - अर्थशास्त्र (आईए), 219 - अर्थशास्त्र (आई. कॉम) 4 फरवरी 2025 121 - गणित (आई.एस.सी.) 327 - गणित (आईए), 402 - फाउंडेशन कोर्स (वीओसी), 322 - राजनीति विज्ञान (आईए) 5 फरवरी 2025 117 - भौतिकी (आई.एससी) 323 - भूगोल (आईए), 217- बिजनेस स्टडीज (आई.कॉम) 6 फरवरी 2025 105/124 – अंग्रेजी (आई.एससी) 205/223 – अंग्रेजी (आई.कॉम) 306/331 – हिन्दी (आई.ए) 401- हिन्दी (वोकेशनल) 7 फरवरी 2025 118 – रसायन विज्ञान (आई.एससी) 305/330 – इंग्लिश (आई.ए) 403 – इंग्लिश (वोकेशनल)

8 फरवरी 2025 106/125 – हिंदी (आई.एससी) 206/224 – हिंदी (आई.कॉम) 321 – इतिहास (आई.ए) 120 – कृषि (आई.एससी) इलेक्टिव सबजेक्ट ट्रेड पेपर 1 (404 से 430) 10 फरवरी 2025 107- उर्दू, 108- मैथिली, 109- संस्कृत, 110- प्राकृत, 111- मगही, 112- भोजपुरी, 113- अरबी, 114- पर्शियन, 115- पाली, 116- बांग्ला (आई.एससी), 207- उर्दू, 208- मैथिली, 209- संस्कृत, 210- प्राकृत, 211- मगही, 212- भोजपुरी, 213- अरबिक, 214- पर्शियन, 215- पाली, 216- बांग्ला (आई.कॉम), 307- उर्दू, 308- मैथिली, 309- संस्कृत, 310- प्राकृत, 311- मगही, 312- भोजपुरी, 313- अरबिक, 314- पर्शियन, 315- पाली, 316- बांग्ला (आई.ए), 503- उर्दू, 504- मैथिली, 505- संस्कृत, 506- प्राकृत, 507- मगही, 508- भोजपुरी, 509- अरबिक, 510- पर्शियन, 511- पाली, 512- बांग्ला (वोकेशनल)324 – मनोविज्ञान (आई.ए)

218 – उद्यमिता (आई.319 – 11 फरवरी 2025 318 – संगीत (आई.ए) गृह विज्ञान (आई.ए) वैकल्पिक विषय ट्रेड पेपर - II [उपकोड 431 से 457 तक] (वोकेशनल) 12 फरवरी 2025 325 – समाजशास्त्र (आई.ए) 220 – लेखांकन (आई.कॉम) 136 - सिक्योरिटी, 137-ब्यूटिशियन, 138- टूरिज़म, 139- रीटेल मैनेजमेंट, 140- ऑटो मोबाइल, 141- इलेक्ट्रॉनिक्स एच/डबल्यू, 142- ब्यूटी एंड वेलनेस, 143- संचार, 144- आईटी/आईटीएस (आई.एससी) 235 - सिक्योरिटी, 236-ब्यूटिशियन, 237- टूरिज़म, 238- रीटेल मैनेजमेंट, 239- ऑटो मोबाइल, 240- इलेक्ट्रॉनिक्स एच/डबल्यू, 241- ब्यूटी एंड वेलनेस, 242- संचार, 243- आईटी/आईटीएस (आई.कॉम) 342 - सिक्योरिटी, 343-ब्यूटिशियन, 344- टूरिज़म, 345- रीटेल मैनेजमेंट, 346- ऑटो मोबाइल, 347- इलेक्ट्रॉनिक्स एच/डबल्यू, 348- ब्यूटी एंड वेलनेस, 349- संचार, 350- आईटी/आईटीएस (आई.ए)15 फरवरी 2025 126- उर्दू, 127- मैथिलि, 128- संस्कृत, 129- प्राकृत, 130- मगही, 131- भोजपुरी, 132- अरबी, 133- फारसी, 134- पाली, 135- बांग्ला (आई.एससी), 225- उर्दू, 226- मैथिलि, 227- संस्कृत, 228- प्राकृत, 229- मगही, 230- भोजपुरी, 231- अरबिक, 232-पर्शियन, 233- पाली, 234- बांग्ला (आई.कॉम), 332- उर्दू, 333- मैथिलि, 334- संस्कृत, 335- प्राकृत, 336- मगही, 337- भोजपुरी, 338- अरबिक, 339- पर्शियन, 340- पाली, 341- बांग्ला (आई.ए)122 - कम्प्यूटर साइंस, 123- मल्टी मीडिया और वेब. टेक. (आई.एससी), 221 - कम्प्यूटर साइंस, 222- और वेब. टेक. (आई.कॉम), 317 - योग और शारीरिक शिक्षा, 328- कंप्यूटर विज्ञान 329- मल्टी मीडिया और वेब, टेक. (आई.कॉम), 317 - योग और शारीरिक शिक्षा, 328- कंप्यूटर विज्ञान 329- मल्टी मीडिया और वेब. टेक. (आई.ए), 485 - भौतिकी, 486 - रसायन विज्ञान, 487 - जीव विज्ञान, 488 - गणित, 489 - कृषि, 490 - व्यवसाय अध्ययन, 491 - लेखांकन, 492 - उद्यमिता, 493 - इतिहास, 494 - राजनीति विज्ञान, 495 - समाजशास्त्र, 496 - अर्थशास्त्र, 497 - मनोविज्ञान, 498 - गृह विज्ञान, 499 - भूगोल, 500 - संगीत, 501 - दर्शनशास्त्र, 502 - योग और शारीरिक शिक्षा (वोकेशनल)