एजुकेशन डेस्क। Bihar Teacher Recruitment 2023: बिहार 1.70 लाख शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम सूचना है। बिहार लोक सेवा आयोग ने सरकारी स्कूलों में टीचर रिक्रूटमेंट के लिए क्वैश्चन बुकलेट की डेमो कॉपी जारी कर दी गई है। आयोग ने सभी के लिए कॉमन एग्जाम का डेमो पेपर रिलीज किया है। इसके साथ ही, सेकेंड्री क्लासेस के लिए जनरल स्टडीज एंड सोशल साइंस पेपर और जनरल स्टडीज एंड सोशल लैंग्वेज पेपर जारी किया है। आयोग ने इन प्रश्नपत्रों के अलावा, हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए भी क्वैश्चन पेपर का प्रारुप आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट https://www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर लें। जारी बुकलेट के अनुसार, प्रश्न पुस्तिका दो भागों में विभाजित होगी। इसमे भाग 1 और भाग 2। भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान है। सेकेंड सेक्शन में तीन भाषा- हिंदी, उर्दू और बांग्ल है। तीन भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनें। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। पहले सेक्शन के प्रश्नों के उत्तर दें और भाग सेकेंड से तीन भाषाओं में से किसी एक भाषा के प्रश्नों का उत्तर दें। इसके अलावा, प्रश्न पत्र का प्रारुप डिटेल में जानने के लिए उम्मीदवारों को पोर्टल पर जाकर चेक करना चाहिए। बीपीएससी की ओर से हाल ही में प्रश्न पत्रों के अलावा ओएमआर शीट भी रिलीज की थी। यह शीट इसलिए जारी की गई थी, जिससे उम्मीदवार इसकी प्रैक्टिस कर सके। बिहार 1.70 लाख शिक्षक भर्ती रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आगे बढ़ी बिहार लोक सेवा आयोग ने 1.70 लाख शिक्षक भर्ती के लिए लास्ट डेट हाल ही में बढ़ा दी है। बीपीएससी ने हाल ही में एलान किया कि भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई से बढ़ाकर 15 जुलाई, 2023 हो गई है।

